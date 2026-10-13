Всё настолько плохо, что NAVI едут на второстепенный турнир с минимальными призовыми

NAVI появились в списке участников небольшого турнира HyperX RETAKE Season 13 по Counter-Strike 2. Команда опустилась на 34-е место в рейтинге VRS и стремится набрать дополнительные очки перед мейджором.

Зачем NAVI второстепенный турнир?

HyperX RETAKE Season 13 пройдет в Лиссабоне с 29 октября по 1 ноября. Призовой фонд составляет 15 тысяч долларов, а по системе Valve Regional Standings (VRS) соревнование имеет статус второго тира. Последние неудачи опустили NAVI на 34-е место в рейтинге, поэтому дополнительные очки сейчас важны для команды, пишет Dust2.

По прогнозам, у NAVI, по разным данным, от 48,2 до 54 процентов шансов попасть на PGL Major Singapore 2026. Для команды, которая находится на грани, даже небольшой турнир может повлиять на результат.

Среди участников есть команды с более высокими позициями в VRS: Alliance (16-е место), Luminosity (24-е место) и JiJieHao (30-е место). Кроме них, в списке Lynn Vision, Metizport, OG, Sashi, SAW Youngsters, SINNERS, Toobisie, WBT Academy, ZOTIX, BASEMENT BOYS и BC.Game. Вместе с NAVI это 15 команд.

Несмотря на все, здесь есть одна практическая проблема. NAVI приняли приглашение на PGL Masters Bucharest 2026, который проходит с 24 по 31 октября. Плей-офф бухарестского турнира по времени совпадает с лиссабонским. Конфликт в расписании возникнет только в том случае, если NAVI хорошо сыграют в Бухаресте и дойдут до финала. Однако, судя по всему, сама команда в это не верит.

Если же выступление в Бухаресте окажется неудачным и очков не хватит, HyperX RETAKE Season 13 станет для команды запасным вариантом на пути к PGL Major Singapore 2026.