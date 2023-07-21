Акция "Бесплатные выходные": Steam предлагает бесплатно поиграть в новенькую Need for Speed

Компания Electronic Arts сделала щедрое предложение поклонникам гоночных игр серии Need for Speed. Геймеры смогут бесплатно поиграть в Unbound в течение определенного времени или приобрести игру с огромной скидкой.

Акция получила название "Бесплатные выходные". Она доступна для пользователей Steam.

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Бесплатный Need for Speed: Unbound

До 24 июля пользователи Steam могут воспользоваться "Бесплатными выходными" и поиграть в Need for Speed: Unbound. В это время игра будет абсолютно бесплатной.

Игрокам предоставят полную версию игры, так что при наличии свободного времени ее можно успеть пройти полностью. Те, кто не успеет, могут купить Need for Speed: Unbound со скидкой в 70% до 27 июля.

Need for Speed: Unbound пока станная игра в серии NFS. Ее релиз состоялся только в декабре 2022 года. Так что тот факт, что уже через полгода после релиза у нее можно сыграть бесплатно – это невероятная щедрость от издателя.