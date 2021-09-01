Необычное оружие, опасные любимцы и система кастомизации: Ubisoft показала геймплей Far Cry 6

Представители Ubisoft провели трансляцию, которая была посвящена видеоигре Far Cry 6. Разработчики впервые показали полноценный геймплей, а также рассказали немало нового о своем проекте.

Релиз видеоигры Far Cry 6 состоится уже в ближайшее время, а потому представители компании Ubisoft продолжают готовить свою аудиторию к этому событию. Вчера они сняли эмбарго на публикацию геймплейных видео, а также сами провели презентацию на своем ютуб-канале.

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Стоит начать с того, что в рамках этого события разработчики впервые показали полноценный игровой процесс Far Cry 6. Длилась эта трансляция более часа, а играли они на консоли нового поколения Xbox Series X. Сначала разработчики показали местные локации и классический для серии Far Cry элемент – захват аванпоста. Авторы решили сделать все в открытую, а потому можно увидеть разнообразное оружие в действии. Далее геймерам показали фрагмент миссии, в которой главная героиня должна освободить пленных, а затем взорвать огромное транспортное судно.

Также разработчики продемонстрировали, как будет выглядеть система кастомизации оружия и внешности протагониста. Стоит отметить, что вариантов для этого действительно немало. Не забыли они показать и разнообразное причудливое оружие, а также опасных любимцев (можно кастомизировать), которые появятся в игре. Из интересного еще стоит отметить, что в конце этой трансляции можно увидеть, как будет выглядеть "стелс" в новой игре.

Напоследок можно еще добавить, что релиз игры Far Cry 6 состоится уже 7 октября на PC (Epic Games Store и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Gold (100 долларов) и Ultimate (108 долларов).

Геймплей Far Cry 6: видео