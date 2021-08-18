Неоднозначная реакция: в Fortnite появился новый режим в стиле видеоигры Among Us

Для видеоигры Fortnite вышел новый режим, который очень напоминает Among Us. Правда, разработчики последней игры уже отметили, что представители Epic Games с ними не контактировали.

Недавно на официальном сайте Epic Games появилась очень интересная новость, в которой говорилось о новом режиме для видеоигры Fortnite. Разработчики захотели добавить в эту игру аналог Among Us, правда, кажется, они не особо что-то хотели менять.

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Стоит начать с того, что новый режим называется "Impostors", а в целом он действительно очень напоминает видеоигру от InnerSloth. События разворачиваются на похожей карте (футуристический сеттинг), которая рассчитана на 10 игроков: 2 предателя и 8 членов экипажа. Последние должны заниматься ремонтом боевого автобуса, отправкой данных или калибровкой оборудования. Для победы им нужно выполнить все задания или найти предателей, которые занимаются саботажем и убийством мирных членов экипажа. Голосовой чат в этом режиме не работает, а потому общаться можно только во время специальных сборов (есть и классическое голосование).

Тизер режима "Impostors": видео

Сначала казалось, что все это сделано в рамках сотрудничества с разработчиками Among Us, потому что очень похожих элементов действительно немало (не хватает только тематических скинов). Но представители студии InnerSloth очень оперативно отреагировали. Виктория Тран написала, что они были бы очень заинтересованы в таком сотрудничестве, но, к сожалению, представители Epic Games с ними не контактировали. Также она добавила, что последним все-таки надо было использовать какую-то новую терминологию и сеттинг. А ее коллега даже поделился фото, на котором можно увидеть сходство игровых карт.

В целом студию InnerSloth в этой ситуации поддержало немало известных людей, а также обычных геймеров. Большинство пользователей сразу же вспомнило о похожем конфликте Epic Games с разработчиками игры PUBG: Battlegrounds. То есть эта американская компания уже занималась подобной адаптацией чужих идей. Напоследок стоит отметить, что разработчики Fortnite пока никак эту ситуацию не комментировали.