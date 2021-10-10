Неожиданное решение: администрация сервиса GOG сняла с продажи Hitman GOTY Edition

Релиз Hitman GOTY Edition в GOG обернулся настоящей катастрофой для администрации этого сервиса. Сначала игра "утонула" в негативных отзывах, а теперь ее вообще сняли с продажи.

Несколько недель назад в сервисе GOG состоялся релиз специального издания с названием Hitman Game of The Year Edition. Правда, этот проект почти сразу же оказался в центре неприятного скандала, а потому удачным это событие очень трудно назвать.

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Итак, геймеры выявили, что описание игры может ввести в заблуждение пользователей, которые планируют ее приобрести. Судя по нему, этой видеоигре не нужна связь с сетью для запуска или прохождения. Но оказалось, что в офлайне можно проходить только сюжетные и бонусные миссии, а вот общий прогресс и все другие функции доступны только при подключении к интернету. Важно отметить, что вообще это противоречит политике GOG, который позиционирует себя как сервис без защиты от копирования (DRM).

Пользователи сразу же начали жаловаться на это, а потому руководство платформы очень быстро исправило описание видеоигры. Правда, геймеры все равно продолжили "громить" рейтинг Hitman GOTY Edition в GOG. Поэтому представители сервиса отметили, что будут удалять такие негативные отзывы, чтобы не допустить фальсификации. Также они посоветовали, всем недовольным, воспользоваться функцией возврата средств.

Но самое интересное, что администрация GOG пообещала в ближайшие недели рассмотреть этот вопрос подробнее. Как результат: они решили снять с продажи Hitman GOTY Edition, потому что пользователи были правы. Представители сервиса написали, что не должны были выпускать игру в таком состоянии, а также добавили, что сейчас пытаются решить эту проблему вместе с IO Interactive (разработчик игры). Правда, пока неизвестно, когда Hitman GOTY Edition вернется в GOG.

Трейлер Hitman GOTY Edition: видео