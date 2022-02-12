Неожиданный финал: завершился самый длинный матч в истории Age of Empires II

В стратегии Age of Empires II завершился самый длинный матч в ее истории. Длился этот эпический поединок 60 часов, правда, его судьбу решили не действия игроков.

Вчера вечером мы рассказывали о самом длинном матче в истории Age of Empires II, который на момент написания того материала длился почти 60 часов. Тогда Rubenstock и Andre_2i отмечали, что сдаваться они не собираются, а также шутили, что готовы ждать хоть вечность.

Подробнее Продолжается уже почти 60 часов: в Age of Empires II проходит один из самых длинных матчей

Неожиданный финал

Сразу стоит отметить, что настолько долго им ждать не пришлось. Дело в том, что финский игрок Rubenstock потерял соединение с сервером из-за проблем с интернетом. А произошло это сразу же после того, как они отыграли 60 часов реального времени (98 часов внутриигрового).

Добавим, что фаворитом этого поединка все же был Rubenstock, а все потому, что в его распоряжении было больше юнитов (21 на 4). Ярким подтверждением этого также может служить тот факт, что румынский игрок Andre_2i однажды даже предлагал ему завершить их матч в ничью. Правда, финн такое предложение отклонил, поскольку считал себя фаворитом в этой ситуации.

Технические проблемы

Стоит отметить, что в конце матча стримеры столкнулись с техническими проблемами. Румынский игрок начал получать сообщения о плановой установке обновления для Windows, что могло завершиться перезагрузкой компьютера. А вот Rubenstock несколько раз терял соединение с сервером из-за проблем со стабильностью своего соединения.

Реакция стримеров и сообщества

Игрок Andre_2i был очень рад, а также отметил, что пока хочет отдохнуть от матчей в Age of Empires II. А вот финский стример уже очень хочет взять реванш.

Поклонники Age of Empires II назвали этот поединок "The Game", а также создали специальный сайт, где можно ознакомиться со всеми его ключевыми моментами.

Интересно, что отреагировали на подобный эпический матч и разработчики серии Age of Empires. В своем твиттере они в шутку перефразировали известное внутриигровое выражение: "Ты играл, кхм, 98 часов, чтобы умереть так?".

Момент победы: видео