Нестандартный хайлайт: игрок в Battlefield 2042 за 1 секунду ликвидировал 16 оппонентов

Игрок в Battlefield 2042 поделился на платформе Reddit оригинальным хайлайтом. Он смог ликвидировать за 1 секунду сразу 16 вражеских игроков.

Несколько месяцев назад мы рассказывали о поклоннике игры Call of Duty: Warzone, который за несколько секунд ликвидировал сразу 13 своих оппонентов. Похожим хайлайтом отличился и главный герой этой истории, правда, в другой видеоигре – Battlefield 2042.

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Напомним, что официальный релиз этой игры состоится лишь через несколько дней, а сыграть сейчас у нее могут только владельцы издания Gold или Ultimate, а также подписчики EA Play Pro. Одним из таких геймеров стал и пользователь платформы Reddit с никнеймом ChineseLok. Несколько дней назад он поделился записью, которая мгновенно стала самой популярной в разделе Battlefield 2042: 13 тысяч лайков и более 300 комментариев.

Итак, этот геймер опубликовал видео, на котором можно увидеть очень нестандартный хайлайт. Дело в том, что он смог ликвидировать за 1 секунду сразу 16 вражеских игроков. Для этого ChineseLok взял самолет сразу же после старта матча, а затем полетел к месту, где происходит спавн оппонентов. Оказалось, что в этой точке находится много игроков, а самое интересное, что почти все они просто стояли на месте. Пользователь ChineseLok решил сразу же ликвидировать всех своих врагов, поэтому просто направил самолет на них.

Главный герой отметил, что это были не боты, а именно "живые" игроки. Он предполагает, что они просто не успели полностью зайти в соревновательный матч. Правда, пользователям Reddit все равно понравился этот момент, а некоторые геймеры даже отметили, что планируют превзойти достижение ChineseLok.

Нестандартный хайлайт, которым отличился ChineseLok: видео

, что релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.