Критики тепло встретили Ninja Gaiden 4: какие оценки получила игра

Team Ninja вместе с PlatinumGames при поддержке Xbox Game Studios выпустили Ninja Gaiden 4 и показали релизный трейлер. Это первая за много лет номерная часть с новым героем Якумо. Критики оценили игру в 81–83% на Metacritic, отметив глубокий бой и стиль, но пожаловавшись на повторы и простой сюжет.

Ninja Gaiden 4 рассказывает о талантливом ниндзя Якумо, судьба которого связана с Рю Хаябусой. Герою придется прорываться сквозь толпы киберниндзя и потусторонних существ, чтобы снять древнее проклятие с Токио, рассказывает 24 Канал со ссылкой на страницу игры в Steam.

Трейлер Ninja Gaiden 4 – смотрите видео:

Разработчики делают акцент на точности и стратегии: оружие меняет форму благодаря “кровавым узам”, а среди классических приемов возвращаются Бросок Изуны и Летящая ласточка.

На Metacritic проект держит 81–83% в зависимости от платформы. Обозреватели хвалят продуманную боевую систему, атмосферную музыку и удачную озвучку персонажей. В то же время среди минусов называют повторные битвы с теми же боссами и слишком предсказуемый сюжет.

Game Informer отмечает, что затяжные схватки местами истощают, а побочные задания и комнаты испытаний не впечатляют, однако игра дарит фанатам настоящее испытание навыков ниндзя.

GameSpot подчеркивает брутальность экшена, щедрые "брызги" крови, мощный арсенал и стильную постановку.

Video Games Chronicle называет темп беспощадным и с юмором говорит об уровне жестокости, но предостерегает от ощущения повторяемости ближе к финалу – если не пользоваться широким набором дополнительных приемов.

Чем известна серия Ninja Gaiden?

Серия Ninja Gaiden имеет богатую историю, начавшуюся еще в конце 1980-х. Первая игра вышла в 1988 году для аркадных автоматов, но настоящую славу франшизе принесла трилогия на консоли NES. Эти игры отличались не только динамичным геймплеем, но и кинематографическими катсценами, что было редкостью для того времени. Именно тогда главным героем стал ниндзя Рю Хаябуса, а серия получила репутацию одной из самых сложных.

После длительного перерыва серия триумфально вернулась в 2004 году с перезапуском от Team Ninja для Xbox. Эта игра установила новые стандарты для 3D-слэшеров благодаря глубокой боевой системе, высокой скорости и бескомпромиссной сложности.

Успех перезапуска привел к появлению сиквелов – Ninja Gaiden II (2008) и Ninja Gaiden 3 (2012), которая впоследствии получила улучшенную версию Razor's Edge. Также был неудачный спиноф Yaiba: Ninja Gaiden Z (2014).

На протяжении всего своего существования серия оставалась верной принципам высокой сложности и зрелищных боев. Главный герой Рю Хаябуса также является одним из ключевых персонажей в серии файтингов Dead or Alive, что еще больше закрепило его статус культового героя.