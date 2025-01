Nintendo готовится представить консоль Switch 2 уже на этой неделе

Компания Nintendo планирует официально анонсировать долгожданную игровую консоль Switch 2 уже в этот четверг, 16 января. Однако более подробная информация об играх появится позже.

По информации инсайдера Nate the Hate, компания представит трейлер, посвященный техническим характеристикам и компонентам новой консоли, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

Читайте на сайте Готовится неожиданный ремейк культового хоррора из 90-ых – первые детали

Презентация программного обеспечения запланирована на конец февраля или начало марта. Ожидается, что продажи Nintendo Switch 2 начнутся в мае-июне 2025 года.

Я могу поделиться с вами, что Nintendo Switch 2 будет представлен на следующей неделе... Мне сообщили, что презентация состоится в четверг, 16 января... уже через несколько дней. Я слышал, что презентация будет сосредоточена почти исключительно на самой консоли. Игр не будет. Возможно, в трейлере покажут игру, которая работает на консоли, но программное обеспечение не будет в центре внимания,

– отметил Nate the Hate.

Инсайдер также предполагает, что релиз Switch 2 может состояться в мае или июне этого года, что совпадает с информацией других источников. К запуску возможно будет доступна новая версия Mario Kart, а релиз 3D Mario ожидается под конец 2025 года. Также на новую консоль планируют выпустить Final Fantasy 7 Remake і Assassin's Creed Mirage.

Ранее Nintendo уже подтвердила планы представить свою следующую консоль до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2025 года. Летом 2023 года появились сообщения, что новая консоль уже находится у ключевых партнеров по разработке, а запуск был запланирован на 2024 год. Однако релиз, вероятно, отложили, чтобы избежать дефицита устройств.

В этом месяце появилось немало утечек информации о Switch 2, большинство из которых происходит с выставки CES 2025. Сообщается, что устройство будет поддерживать карты памяти объемом 256 ГБ и 512 ГБ, а контроллеры Joy-Con будут крепиться к консоли с помощью магнитных креплений. Кнопки SL и SR на новых контроллерах станут больше, а на правом контроллере появится дополнительная кнопка "C", назначение которой пока неизвестно.

Смотрите также Стало известно будет ли требовать The Last of Us Part 2 для ПК учетную запись PSN

Производитель аксессуаров Genki даже продемонстрировал на мероприятии 3D-печатная модель, которая, по его словам, является преемником Nintendo Switch. Однако Nintendo официально заявила, что не имеет никакого отношения к представленному макету.