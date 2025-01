Это решение, которое уже вызвало споры в геймерском сообществе, касается не только многопользовательских игр, но и чисто однопользовательских проектов, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

Предварительно подобные требования были внедрены в играх Helldivers 2 и God of War Ragnarok, что привело к негативной реакции игроков. В частности, в случае с Helldivers 2 Sony даже отказалась от обязательности PSN-аккаунта, заявив, что "учится на опыте ПК-игроков".

Ситуацию осложняет то, что PSN недоступен во многих странах, что может ограничить доступность The Last of Us Part 2 для игроков из этих регионов. В прошлом, для God of War Ragnarok даже создали мод, который позволял обходить это требование, но он был удален из-за риска юридических последствий со стороны Sony.

Ранее, в январе 2024 года, ремастер The Last of Us Part 2 был выпущен для PS5 и получил высокие оценки критиков, в частности 90 баллов на Metacritic. Ремастер включает три "потерянных уровня" – отрывки игры, ранее вырезанные, а также режим выживания "Без возврата" с элементами рогалика.

Игроки, которые сделают предзаказ ПК-версии игры через Steam или Epic Games Store, получат два бонуса: расширение боезапаса и руководство по обучению созданию предметов.

К тому же HBO уже показала новый тизер второго сезона сериала The Last of Us, который также выходит в апреле 2025 года.