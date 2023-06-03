Одна из худших игр в истории Nintendo неожиданно получит продолжение

Компания Nintendo неожиданно представила продолжение одной из своих худших игр всех времен, по крайней мере, если верить оценкам. Детальнее – в материале.

Среди самых известных разработчиков видеоигр Nintendo, вероятно, имеет лучший послужной список удачных релизов, однако и у них не обошлось без неудач, сообщает 24 Канал.

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Одной из худших видеоигр студии была 1-2 Switch, выпущенная в марте 2017 года.

Проект потерпел беспощадный крах, а отзывы критиков принесли ему славу не только худшего релиза на Switch, но и одной из самых плохих игр, когда-либо выпущенных Nintendo.

По состоянию на 2023 год 1-2 Switch имеет оценку 58 из 100 от критиков и 4.8 из 10 от геймеров на Metacritic, что почти неслыханно для игры от именитой компании.

Трейлер 1-2 Switch: видео

Ничто из этого не остановило японских разработчиков от создания сиквела, который планируется выпустить уже совсем скоро – 30 июня.

Краткое описание игры в eShop фактически не раскрывает информации о ее содержимом, кроме того, что игроков будут ждать мини-игры для вечеринок, которые включают все: от "воздушных шаров до инопланетян".

Возрастной рейтинг проекта также имеет упоминания об алкоголе, которых не было в оригинале, но это не повлияло на классификацию будущей новинки как игры для всех возрастов.

Многие поклонники Nintendo обеспокоены этой новостью, ведь слухи о продолжении 1-2 Switch впервые появились еще в начале 2022 года как часть отчета, в котором утверждалось, что игра очень не нравится тестировщикам и командам локализации.

Говорят, что это даже привело к массовому внутреннему протесту против релиза проекта и многие сотрудники, как сообщается, выразили обеспокоенность, что Everybody 1-2 Switch повредит репутации Nintendo как разработчика высококачественных продуктов.

Случится ли второй провал в истории компании, узнаем совсем скоро, ведь Everybody 1-2 Switch выйдет уже 30 июня 2023 года эксклюзивно для консоли Nintendo Switch.