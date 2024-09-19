Все что известно о Nintendo Switch 2: новая утечка раскрывает дизайн и характеристики консоли

Накануне в сеть утекло немало информации, раскрывающей дизайн и ключевые характеристики долгожданной портативной консоли Nintendo Switch 2. Хотя Nintendo подтвердила, что новая консоль будет анонсирована до конца текущего финансового года, который завершается в марте 2024 года, официальных подробностей было мало.

Однако эта последняя утечка дает фанатам понять, чего стоит ожидать от портативного игрового устройства следующего поколения предшественник которого стал безумно популярным, сообщает Overclock3d.

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Согласно утечке, Switch 2 будет работать на базе процессора Nvidia Arm с новым графическим блоком, построенным на архитектуре Ampere. Устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти DDR5-7500, что значительно больше, чем у предшественника, и 256 ГБ памяти UFS 3.1 для быстрого доступа к данным.

Утечки фотографий и 3D-моделей свидетельствуют о том, что новая консоль будет больше оригинальной Nintendo Switch, с 8-дюймовым дисплеем, что увеличит общий размер устройства. Дизайн также предусматривает заднюю подставку, что повышает удобство использования для настольных игр.



Элементы корпуса Switch 2 / Фото overclock3d

Кроме увеличенного размера, Switch 2 может иметь большую батарею и более эффективную систему охлаждения, что поможет продлить время автономной работы или повысить вычислительную мощность без ущерба для портативности.

Ожидается, что новое аппаратное обеспечение предложит значительный прирост производительности благодаря высокопроизводительному процессору и увеличению объема памяти.

Вероятный дизайн консоли Switch 2 / Фото overclock3d

Одной из самых интересных потенциальных возможностей является включение технологий Nvidia на основе искусственного интеллекта, таких как DLSS (Deep Learning Super Sampling), которые могут улучшить качество графики благодаря повышению разрешения.

Утечка также указывает на обновленные контроллеры Joy-Con, которые, как сообщается, будут больше и будут иметь магнитные крепления для лучшего крепления к консоли.

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Благодаря значительному повышению производительности и усовершенствованному дизайну, Nintendo Switch 2 обещает стать заметным скачком вперед для портативных игр. Фанаты с нетерпением ждут официального анонса, который, как ожидается, состоится к марту 2024 года.