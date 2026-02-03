Nintendo назвала самую успешную консоль в истории компании

Эпоха Nintendo DS официально завершилась новым лидером. По состоянию на 31 декабря прошлого года общие продажи игровых систем семейства Switch достигли 155,37 миллиона единиц. Это сделало гибридную платформу самым популярным устройством в истории японского производителя.

Благодаря успешному старту нового поколения и стабильному спросу на оригинальные модели, финансовые показатели компании продемонстрировали стремительный рост, рассказывает The Verge.

Какие успехи Nintendo Switch?

До недавнего времени лидером среди устройств Nintendo оставалась портативная система DS, которая за годы своего существования разошлась тиражом в 154,02 миллиона устройств. Теперь Switch опередила ее, хотя разрыв пока что небольшой.

Следующая цель – абсолютный мировой рекорд, который до сих пор удерживает Sony PlayStation 2 с показателем более 160 миллионов проданных экземпляров.

Сможет ли Nintendo Switch стать самой продаваемой консолью в мире? Учитывая, что первая версия Switch остается в продаже, она имеет все шансы стать лидером глобального рейтинга.

Последний квартал 2026 фискального года стал знаковым для компании. Новая консоль Switch 2 за этот период разошлась тиражом в более 7 миллионов единиц, тогда как приставки первого поколения купили 1,36 миллиона пользователей.

Всего за неполный год с момента анонса в июне прошлого года Switch 2 достигла отметки в 17,37 миллионов проданных системдинамика продаж новой модели была неравномерной: 5,82 миллиона штук в первом квартале и 4,54 миллиона во втором.



Успехи Switch 2 / Фото Nintendo

Впрочем, новинке понадобилось меньше года, чтобы обогнать общий тираж Wii U, который за всю историю составил 13,7 миллиона штук.

Финансовые результаты Nintendo также впечатляют.

За девять месяцев фискального года чистая прибыль увеличилась на 51%, достигнув 2,31 миллиарда долларов.

Выручка фактически удвоилась до 12,2 миллиарда долларов благодаря стимулирующему эффекту нового поколения.

Непосредственно в третьем квартале доход вырос на 86% в годовом сравнении, составив 5,2 миллиарда долларов, а чистая прибыль поднялась на 24% до 1 миллиарда долларов.

Компания подтвердила план реализовать 19 миллионов Switch 2 за весь фискальный год. Дополнительным импульсом для спроса в апреле может стать премьера полнометражного фильма Super Mario Galaxy Movie.