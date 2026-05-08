Разработчики The Ascent объяснили, почему No Law – это не "еще один Cyberpunk 2077"

Шведская студия Neon Giant впервые подробно рассказала о своей новой игре No Law. Авторы The Ascent обещают мрачный киберпанковый мир, сюжетную RPG от первого лица и совсем другой подход, чем у самых известных представителей жанра.

После анонса многие пользователи начали сравнивать проект с Cyberpunk 2077, однако разработчики отмечают, что не пытаются копировать чужие идеи. Об этом они рассказали в публикации на странице сообщества игры в Steam.

Чем No Law хочет отличаться от других киберпанковых RPG?

По словам команды, жанр киберпанка слишком широк, чтобы ассоциироваться только с одной игрой. Вдохновение для No Law авторы черпали не только из видеоигр, но и из комиксов, аниме, манги, фильмов, книг и личного опыта.

В Neon Giant отдельно отметили, что No Law создается как авторское сюжетное приключение от первого лица, а не как "рескин" другого проекта.

Мы любим киберпанк, и No Law однозначно принадлежит к этому жанру, но это не рескин другой игры. Наша цель – авторский сюжетный опыт от первого лица в насыщенном городе. Механики, структура истории и темп боя служат именно этой цели, а не имитации другого проекта,

– объяснили разработчики.

Авторы также рассказали, чем новая игра будет отличаться от The Ascent. Если предыдущий проект студии был изометрическим боевиком, то No Law станет более масштабной и атмосферной RPG с большим акцентом на сюжет и погружение в мир.

В то же время команда обещает сохранить сильные стороны The Ascent – внимание к деталям окружения, плотную атмосферу и "ощущение оружия" в боевой системе.

No Law выйдет на PC, включительно со Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X / Xbox Series S.

Что еще известно о No Law?

Игру описывают как сюжетный киберпанковый RPG-боевик от первого лица с открытыми локациями, нелинейностью и акцентом на последствиях решений.

События разворачиваются в городе Порт Дизайр – мрачном портовом мегаполисе будущего, который вырос среди скал у моря. Сами разработчики называют его "городом без законов", где процветают контрабанда, банды, коррупция и насилие.

Авторы отмечают, что мир игры не будет сплошной депрессивной антиутопией – в нем найдется место зеленым кварталам, уютным дворикам и даже джазовым кафе, пишет Games Radar.

Главным героем станет бывший военный Грей Харкер. После тяжелого ранения он пытается оставить прошлое позади и жить спокойной жизнью, однако неизвестные разрушают его новый быт. В результате герой отправляется на путь мести, используя боевой опыт, импланты и специальное снаряжение.

Каким будет геймплей No Law?

Как пишет Xbox Wire, Neon Giant делает ставку на свободу прохождения. Игроки смогут действовать агрессивно, устраивая масштабные перестрелки, или проходить миссии скрытно – используя стелс, гаджеты и вертикальность уровней. Авторы обещают, что разные стили игры будут влиять на развитие событий и реакцию NPC.

В студии также заявили, что NPC и враги будут реагировать на шум, обзор, давление и поведение игрока. Поэтому даже одинаковые миссии могут завершаться по-разному у разных пользователей. По словам разработчиков, они стремятся создать RPG, где "100 игроков получат 100 разных историй".

Еще одна важная особенность – акцент на "ощущении оружия". В Neon Giant работают бывшие разработчики Bulletstorm, Wolfenstein и Far Cry 3, поэтому команда обещает жесткий и зрелищный FPS-бой с физикой, разрушениями и кинематографической подачей, рассказывает FRVR. В трейлере уже показали замедление времени, мощную стрельбу и рукопашные атаки.

Насколько большой будет игра?

Разработчики уточняют, что No Law не пытается конкурировать с крупнейшими AAA-RPG по масштабу карты. Вместо этого студия делает ставку на плотность и детализацию мира. Каждый район Порт Дизайра будет иметь собственную архитектуру, атмосферу и стиль прохождения – от узких трущоб до роскошных интерьеров с вентиляционными шахтами и системами взлома.