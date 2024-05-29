EA Sports приготовиться: в сети появилась информация о новой игре FIFA от именитой студии

Поклонники виртуального футбола могут получить новую видеоигру с названием FIFA, правда, уже не от EA Sports, а от другой не менее именитой студии.

Новые слухи, появившиеся в сети предполагают, что следующая игра с названием FIFA уже на подходе, но ее разрабатывает не EA, информирует Games 24.

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Организация FIFA и студия EA Sports завершили свое тридцатилетнее партнерство в 2022 году, ознаменовав конец легендарной спортивной франшизы.

В то время как канадские разработчики выпустили EA SPORTS FC 24, функционеры из FIFA также не сидели сложа руки и вели переговоры с различными компаниями по всему миру для создания нового футбольного симулятора под своей эгидой.

Один из редакторов портала Insider Gaming Майк Стро поделился свежей информацией о состоянии этих поисков, заявив, что источники, близкие к разработке новой FIFA, пока что не готовы говорить официально, но обещают, что анонс о новом партнерстве состоится совсем скоро.

При этом разработчиками нового симулятора довольно ожидаемо стала студия 2K.

2K имеют большой опыт в разработке спортивных симуляторов, а в их портфолио такие серии как NBA 2K, WWE 2K и другие.

Кроме того, аккаунт DonkTrading в соцсети X (бывший твитер) собрал еще некоторые подробности об игре от различных инсайдеров:

В команде 2K работает несколько бывших разработчиков FIFA с EA Sports;

Вероятно игру следует ожидать в 2026 году;

2K и FIFA хотят выпустить проект к Чемпионату мира по футболу 2026.

В то же время это расходится с информацией от mohplay, которые утверждают, что новая игра будет называться FIFA 2K25 и ее следует ожидать уже в этом году.

Мы работаем над новыми партнерами и новой игрой. Готовьтесь!

– совсем недавно сказал президент FIFA Джанни Инфантино.

В общем, как видите, ситуация остается достаточно непредсказуемой, но единственной константой является имя разработчиков, что побуждает нас с интересом ожидать будущего анонса.