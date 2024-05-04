Следующая игра в серии Tomb Raider может получить открытый мир

В сети появились слухи, свидетельствующие о том, что действие следующей основной игры в культовой франшизе Tomb Raider может происходить в полностью открытом мире. Называют даже сетинг проекта.

Перезапуск Tomb Raider от Crystal Dynamics – это качественный пример возрождения культовой франшизы и похоже, что разработчики не собираются останавливаться.

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Согласно информации инсайдера под ником V Scooper, которой тот поделился в соцсети X (бывший твитер), следующая Tomb Raider получит "полностью открытый мир", а события проекта перенесут известную расхитительницу гробниц в Индию.

Среди прочего, информатор утверждает, что в игре будут представлены "огромные пейзажи" и новые способы перемещения, призванные помочь игроку преодолевать препятствия и длинные дистанции.

Сейчас речь идет о мотоциклах и парашютах, в дополнение к тем методам передвижения, которые использовались в предыдущих играх.

Относительно того когда же ждать новый проект, V Scooper заявил, что, хотя он не владеет проверенной информацией по этому поводу, но слышал, что это "может быть скоро" и следующая Tomb Raider "должна быть выпущена менее чем за год, если не будет задержек".

Однако, как заметил сам инсайдер, это окно релиза может быть временным, поэтому игра может выйти несколько позже.