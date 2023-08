Похоже, что маркетинг Overwatch 2 войдет в историю как самая бесполезная вещь, ведь даже Джон Сина не смог спасти игру от волны ненависти геймеров, сообщает 24 Канал.

Первой игрой в истории Blizzard, появившейся в цифровом магазине от Valve стала Overwatch 2, однако ее ждало удивительное фиаско.

Хотя новинка бесплатна, она все же призвана приносить деньги разработчикам путем агрессивной монетизации, что и стало основной причиной хейта игроков.

Кроме того, свою роль сыграли скудный боевой пропуск и малое количество нового контента по сравнению с оригиналом. Дошло до того, что Blizzard даже поймали на повторном использовании косметических предметов из предыдущей игры.

Разозлило геймеров и то, что в игре появились PvE миссии, но за их разблокировку разработчики просят 15 долларов и это, напоминаем, в бесплатной игре.

В общем ситуация дошла до критической точки, когда даже положительные отзывы сетуют на Blizzard.

Игра веселая, но алчность разработчиков портит весь опыт – говорится в одной из таких рецензий.

На момент написания материала, уровень отзывов Overwatch 2 в Steam имеет статус "исключительно отрицательные", а среди 95096 из них только 9% являются положительными.

По этому показателю новинка Blizzard стала худшей игрой на платформе, "опередив" такие проекты как War of the Three Kingdoms и Flatout 3: Chaos & Destruction.