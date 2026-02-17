Новые игры в Game Pass: Microsoft подтвердила релиз Kingdom Come Deliverance 2 и The Witcher 3
- Microsoft подтвердила появление Kingdom Come: Deliverance 2 и The Witcher 3 в сервисе Game Pass.
- С 24 по 26 февраля в Game Pass появятся TCG Card Shop Simulator, Dice A Million и Towerborne, а 3 марта – Kingdom Come: Deliverance 2 и Final Fantasy III.
Компания Microsoft официально подтвердила, что средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 появится в сервисе Game Pass. Кроме того, библиотеку пополнит полное издание культового экшена The Witcher 3: Wild Hunt и ряд других проектов для консолей и ПК.
На сайте Xbox Wire появились точные даты выхода игр и полный перечень тайтлов, которые вскоре покинут подписку.
Какие новинки и когда пополнят каталог сервиса?
Уже с 17 февраля пользователи получили доступ к приключенческому боевику Avatar: Frontiers of Pandora (для уровней Ultimate и PC) и ролевой игры Avowed (для подписчиков Premium).
Следующее крупное обновление запланировано на 19 февраля: в Game Pass Ultimate и Premium появится полное издание The Witcher 3: Wild Hunt для консолей Xbox One и Series X и S. В тот же день каталог пополнится симулятором американского футбола EA Sports College Football 26 (Ultimate) и консольной версией карточной игры Death Howl.
Игры, которые появятся в Game Pass / Фото Xbox
Последнее воскресенье февраля принесет подписчикам еще три проекта:
- 24 февраля: симулятор карточного магазина TCG Card Shop Simulator (Ultimate, Premium, PC);
- 25 февраля: роглайк Dice A Million для персональных компьютеров;
- 26 февраля: кооперативный экшен Towerborne для ПК и консолей Xbox.
Непревзойденная Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в прошлом году, станет доступной в Game Pass (Ultimate, Premium, PC) уже 3 марта одновременно с Final Fantasy III. Обе игры можно будет запустить на ПК и консолях Xbox Series X и S.
Трейлер Kingdom Come Deliverance 2 – смотрите видео:
Какие игры покинут Game Pass?
Вместе с тем, 28 февраля из библиотеки удалят четыре игры: карточный роглайк Monster Train, симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game, файтинг Injustice 2 и боевик Middle-earth: Shadow of War.