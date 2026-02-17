Новые игры в Game Pass: Microsoft подтвердила релиз Kingdom Come Deliverance 2 и The Witcher 3

Компания Microsoft официально подтвердила, что средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 появится в сервисе Game Pass. Кроме того, библиотеку пополнит полное издание культового экшена The Witcher 3: Wild Hunt и ряд других проектов для консолей и ПК.

На сайте Xbox Wire появились точные даты выхода игр и полный перечень тайтлов, которые вскоре покинут подписку.

Смотрите также Microsoft готовит новую консоль на Windows: детали самого амбициозного проекта компании

Какие новинки и когда пополнят каталог сервиса?

Уже с 17 февраля пользователи получили доступ к приключенческому боевику Avatar: Frontiers of Pandora (для уровней Ultimate и PC) и ролевой игры Avowed (для подписчиков Premium).

Следующее крупное обновление запланировано на 19 февраля: в Game Pass Ultimate и Premium появится полное издание The Witcher 3: Wild Hunt для консолей Xbox One и Series X и S. В тот же день каталог пополнится симулятором американского футбола EA Sports College Football 26 (Ultimate) и консольной версией карточной игры Death Howl.



Игры, которые появятся в Game Pass / Фото Xbox

Последнее воскресенье февраля принесет подписчикам еще три проекта:

24 февраля: симулятор карточного магазина TCG Card Shop Simulator (Ultimate, Premium, PC);

(Ultimate, Premium, PC); 25 февраля: роглайк Dice A Million для персональных компьютеров;

для персональных компьютеров; 26 февраля: кооперативный экшен Towerborne для ПК и консолей Xbox.

Непревзойденная Kingdom Come: Deliverance 2, вышедшая в прошлом году, станет доступной в Game Pass (Ultimate, Premium, PC) уже 3 марта одновременно с Final Fantasy III. Обе игры можно будет запустить на ПК и консолях Xbox Series X и S.

Трейлер Kingdom Come Deliverance 2 – смотрите видео:

Какие игры покинут Game Pass?

Вместе с тем, 28 февраля из библиотеки удалят четыре игры: карточный роглайк Monster Train, симулятор бездорожья Expeditions: A MudRunner Game, файтинг Injustice 2 и боевик Middle-earth: Shadow of War.