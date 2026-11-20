Adv

Новозеландский трюк

Игроки меняют регион на консоли и делают вид, что находятся в стране, где полночь наступает раньше всего. Для игр с местным полуночным стартом такое случается довольно часто, но в GTA 6 побили все рекорды. По данным Ampere Analysis, 18 ноября только на Xbox "в Новую Зеландию улетели" около 2 миллионов американцев и британцев, пишет IGN.

Аналитики подсчитали, что в США это сделали 1,5 миллиона пользователей Xbox, а в Великобритании – 600 тысяч. Однако данные показывают лишь часть картины. На Xbox достаточно изменить одну настройку, а вот игрокам PlayStation нужно создать новый аккаунт в нужной стране и пополнить его валютой PSN, чтобы делать покупки в магазине. При этом за такие "махинации" компания не стесняется раздавать баны.

Из-за этих неудобств на PS5 цифра, скорее всего, значительно меньше. Однако это все равно могло быть немало людей, ведь продажи GTA 6 должны смещаться именно в сторону платформы Sony. Поэтому общее количество игроков, воспользовавшихся этим трюком, превышает оценку Ampere Analysis.

Как отреагировали в Новой Зеландии?

Официальное туристическое управление страны встретило игроков шутливым постом в инстаграме.

Одно из преимуществ того, что солнце восходит первым? Ты и GTA 6 получаешь первым. Мы слышали, что некоторые из вас пробуют новозеландский трюк, чтобы присоединиться к нам. Мы понимаем и будем рады вас видеть– прокомментировали в официальном туристическом управлении Новой Зеландии.

Что говорят Microsoft и Sony?

Формально эта лазейка нарушает условия использования Xbox и PlayStation. Однако компании, похоже, смирились с этой "серой зоной": ни одна из них официально не заявила о мерах против нее, хотя в соцсетях можно найти жалобы на блокировку аккаунтов PlayStation. Проверить их подлинность сложно.

Как бы то ни было, но в случае с Xbox подобного замечено не было. Компания ранее даже сама использовала такой трюк в качестве фишки для предыдущих релизов. В 2021 году, во время запуска Forza Horizon 5, аккаунт Xbox в Twitter поздравил всех, кто "переехал" в Новую Зеландию.

Kia Ora всем, кто прошлой ночью переехал в Новую Зеландию!– пошутили тогда в Xbox.

Игроки, которые не решились на "путешествие" и дождались официального старта, тоже не проиграли. GTA 6 уже стала самой высоко оцененной игрой в истории.