Новые истории и ремейки старых: инсайдер поделился информацией о Assassin's Creed Infinity

В сети появилась новая информация о таинственном проекте Ubisoft с названием Assassin's Creed Infinity. Согласно данным одного инсайдера, это будет платформа, которую разработчики планируют постоянно развивать.

В июле этого года известный журналист Джейсон Шрайер поделился очень интересной информацией. Согласно его данным, компания Ubisoft сейчас работает над таинственным проектом с названием Assassin's Creed Infinity. Самое интересное, что представители этой компании сразу же подтвердили эту информацию, правда, никакими деталями они делиться не стали.

Исправить такой своеобразный недостаток решил пользователь платформы Reddit с никнеймом Smooth-Earth2875. Сразу же стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически, правда, на этот раз есть одно но. Дело в том, что модераторы этой платформы не стали удалять его пост. А самое интересное, что в комментариях к этой записи они написали, что Smooth-Earth2875 предоставил им доказательства, которые очень трудно сфальсифицировать.

Инсайдер отметил, что Assassin's Creed Infinity пока находится на ранних этапах производства, а поэтому он может поделиться только общей информацией. Согласно его данным, на создание этого проекта разработчиков вдохновила вымышленная платформа Helix, которая появлялась в Assassin's Creed Unity. Она выглядела как специальное меню, где геймеры могли сами выбрать какую-то историю, правда, в этой части был доступен только один такой уровень.

Платформа Helix в игре Assassin's Creed Unity / Фото с сайта Assassin's Creed Wiki

То есть получается, что разработчики планируют развить эту идею в Assassin's Creed Infinity. Пользователь Smooth-Earth2875 написал, что в этой видеоигре будет доступно немало подобных эпизодов, которые будут отличаться эпохой и сеттингом. Также интересно, что речь идет не только о каких-то совершенно новых историях, но и о ремейках старых. Согласно информации инсайдера, у каждого такого эпизода будет свой сюжет на несколько миссий, а в целом они будут разворачиваться в полуоткрытом мире. Пользователь написал, что эта система очень похожа на ту, которая используется в последних играх серии Hitman.

Инсайдер отметил, что со временем на этой платформе будут появляться новые истории, которые можно будет приобрести за отдельную плату. Он написал, что Assassin's Creed Infinity – это не замена традиционным играм с открытым миром, а также добавил, что сейчас Ubisoft работает еще и над новой масштабной частью в этой серии. Напоследок стоит отметить, что инсайдер не назвал даже приблизительную дату выхода Assassin's Creed Infinity. Но по информации Джейсона Шрайера, релиз этого проекта состоится не раньше 2024 года.