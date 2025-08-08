Игра Marvel Rivals готовится к масштабному расширению: разработчики уже работают над новыми персонажами, которые появятся в течение следующего года. Вместе с тем они раскрыли, сколько времени команде нужно на то, что полностью создать и испытать каждого нового героя.

Как долго готовятся герои?

Команда NetEase, стоящая за разработкой Marvel Rivals, активно работает над расширением игры, планируя выпуск новых персонажей в течение следующего года. По словам директора игры Гуангуана, создание одного героя занимает примерно 12 месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Смотрите также Дорожная карта третьего сезона Marvel Rivals показывает, когда ждать самые большие обновления

Этот процесс разработки включает сначала концепт-арты, затем моделирование, далее анимацию, озвучку и игровую механику. Такой подход позволяет создавать уникальных персонажей, которые соответствуют ожиданиям игроков и добавляют игре глубины, говорят в компании.

В отличие от других проектов, которые часто публикуют подробные годовые планы контента, разработчики Marvel Rivals выбрали другую стратегию. Они предпочитают объявлять новинки только в начале каждого сезона, чтобы сохранять интригу и поддерживать интерес игроков.

Этот подход также позволяет команде гибко реагировать на отзывы сообщества и адаптировать контент в соответствии с предпочтениями аудитории. Например, поклонники активно обсуждают возможное появление Дэдпула. Гуангуан намекнул, что стоит ждать будущих анонсов, поскольку сейчас он ничего не раскроет, но такое молчание дает возможность вносить изменения в планы и подстраиваться под ожидания, будто это было задумано с самого начала.

Недавно представленный персонаж Блейд уже стал частью игры. За месяц до этого вышла Джин Грей, известная как "Феникс". Еще раньше мы увидели Эмму Фрост, которая настолько всем понравилась, что игроки буквально выстраивались в очередь, чтобы героиня использовала на них свой удушающий прием.

Что мы знаем о Marvel Rivals?

Marvel Rivals привлекает внимание благодаря динамичному геймплею и разнообразию персонажей, что делает ее конкурентом в жанре командных шутеров. Команда также активно взаимодействует с сообществом, анализируя форумы и социальные сети, чтобы определить, какие герои и механики больше всего интересуют игроков.

Кроме того, Marvel Rivals проводит масштабные ивенты, например Ignite Mid-Season Finals в Гуанчжоу, где игроки могут получить уникальные награды. Такие мероприятия не только повышают интерес к игре, но и позволяют разработчикам тестировать новые идеи. По информации с официального сайта игры, NetEase планирует поддерживать игру регулярными обновлениями, чтобы удерживать внимание как фанатов Marvel, так и любителей соревновательных игр.

Этот подход к разработке демонстрирует, что Marvel Rivals стремится не только расширять свою киберспортивную составляющую, но и создавать контент, который резонирует с аудиторией. Появится ли Дэдпул в игре, пока остается загадкой, но одно понятно: команда NetEase имеет амбициозные планы на будущее, которые обещают сделать игру еще более увлекательной.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!