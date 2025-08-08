Гра Marvel Rivals готується до масштабного розширення: розробники вже працюють над новими персонажами, які з’являться протягом наступного року.Разом із тим вони розкрили, скільки часу команді потрібно на те, що повністю створити й випробувати кожного нового героя.

Як довго готуються герої?

Команда NetEase, що стоїть за розробкою Marvel Rivals, активно працює над розширенням гри, плануючи випуск нових персонажів протягом наступного року. За словами директора гри Гуангуана, створення одного героя займає приблизно 12 місяців, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Цей процес розробки включає спочатку концепт-арти, потім моделювання, далі анімацію, озвучку та ігрову механіку. Такий підхід дозволяє створювати унікальних персонажів, які відповідають очікуванням гравців і додають грі глибини, кажуть в компанії.

На відміну від інших проєктів, які часто публікують детальні річні плани контенту, розробники Marvel Rivals обрали іншу стратегію. Вони воліють оголошувати новинки лише на початку кожного сезону, щоб зберігати інтригу та підтримувати інтерес гравців.

Цей підхід також дає змогу команді гнучко реагувати на відгуки спільноти й адаптувати контент відповідно до вподобань аудиторії. Наприклад, шанувальники активно обговорюють можливу появу Дедпула. Гуангуан натякнув, що варто чекати на майбутні анонси, оскільки зараз він нічого не розкриє, але така мовчанка дає можливість вносити зміни в плани й підлаштовуватися під очікування, ніби це було задумало з самого початку.

Нещодавно представлений персонаж Блейд уже став частиною гри. За місяць до цього вийшла Джин Ґрей, відома як "Фенікс". Ще раніше ми побачили Емму Фрост, яка настільки всім сподобалася, що гравці буквально шикувалися в чергу, щоб героїня використала на них свій удушливий прийом.

Що ми знаємо про Marvel Rivals?

Marvel Rivals привертає увагу завдяки динамічному геймплею та різноманітності персонажів, що робить її конкурентом у жанрі командних шутерів. Команда також активно взаємодіє зі спільнотою, аналізуючи форуми та соціальні мережі, щоб визначити, які герої та механіки найбільше цікавлять гравців.

Крім того, Marvel Rivals проводить масштабні івенти, як-от Ignite Mid-Season Finals у Гуанчжоу, де гравці можуть отримати унікальні нагороди. Такі заходи не лише підвищують інтерес до гри, але й дозволяють розробникам тестувати нові ідеї. За інформацією з офіційного сайту гри, NetEase планує підтримувати гру регулярними оновленнями, щоб утримувати увагу як фанатів Marvel, так і любителів змагальних ігор.

Цей підхід до розробки демонструє, що Marvel Rivals прагне не лише розширювати свою кіберспортивну складову, а й створювати контент, який резонує з аудиторією. Чи з’явиться Дедпул у грі, поки залишається загадкою, але одне зрозуміло: команда NetEase має амбітні плани на майбутнє, які обіцяють зробити гру ще більш захопливою.

