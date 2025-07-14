Що далі у Marvel Rivals?

Третій сезон Marvel Rivals приносить багато цікавого контенту для фанатів гри. Ми вже знаємо про те, що вийдуть два нові герої, оскільки про це оголосили раніше. Тепер же ми маємо більше подробить, пише 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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11 липня 2025 : запуск сезону з новим героєм Феніксом (Джин Ґрей), картою Klyntar: Celestial Husk та подією Milano Repair Logs. У цей день також провели технічне обслуговування серверів.

: запуск сезону з новим героєм Феніксом (Джин Ґрей), картою Klyntar: Celestial Husk та подією Milano Repair Logs. У цей день також провели технічне обслуговування серверів. 18 липня 2025 : вихід літніх костюмів для Локі, Тора, Карателя, Псайлок та Луни Сноу, а також старт спеціальної літньої події.

: вихід літніх костюмів для Локі, Тора, Карателя, Псайлок та Луни Сноу, а також старт спеціальної літньої події. 25 липня 2025 : реліз скінів за мотивами фільму Marvel Studios "The Fantastic Four: First Steps" для Істоти, Факела, Невидимої Жінки та Містера Фантастика, а також нова командна здатність для Істоти та Факела.

: реліз скінів за мотивами фільму Marvel Studios "The Fantastic Four: First Steps" для Істоти, Факела, Невидимої Жінки та Містера Фантастика, а також нова командна здатність для Істоти та Факела. 1 серпня 2025 : нові скіни Phoenix Demon для Magik та Phoenix Panther для Чорної Пантери. У цей же день стартує друга стадія турніру Marvel Rivals Ignite.

: нові скіни Phoenix Demon для Magik та Phoenix Panther для Чорної Пантери. У цей же день стартує друга стадія турніру Marvel Rivals Ignite. 8 серпня 2025: початок другої частини сезону. Судячи з усього, Блейд вийде десь у цей період.

Якими будуть кіберспортивні події?

Третій сезон також стане ареною для масштабних змагань:

Marvel Rivals Ignite Mid-Season Finals : ключовий турнір сезону, де регіональні чемпіони, такі як Sentinels та Brr Brr Patapim, боротимуться за призовий фонд у розмірі 500 000 доларів.

: ключовий турнір сезону, де регіональні чемпіони, такі як Sentinels та Brr Brr Patapim, боротимуться за призовий фонд у розмірі 500 000 доларів. Marvel Rivals Ignite Stage 2 : стартує 1 серпня з відкритими кваліфікаціями в усіх регіонах. Найкращі команди змагатимуться з запрошеними учасниками першої стадії.

: стартує 1 серпня з відкритими кваліфікаціями в усіх регіонах. Найкращі команди змагатимуться з запрошеними учасниками першої стадії. PlayStation Cup: щомісячний турнір із двома етапами у липні (1-26 липня) та серпні (1-30 серпня). Усі охочі можуть зареєструватися, щоб виграти внутрішньоігрові нагороди, трофеї для фракцій і титули.

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