Странный баг в Fallout 4 убил игрока летающим авто – забавное видео

Новоиспеченный поклонник Fallout 4 столкнулся с фирменной чертой видеоигр от Bethesda – забавным багом. Странная ошибка убила геймера с помощью летающего авто.

Сериал Fallout от Amazon привел свежую аудиторию к видеоиграм Bethesda и новоиспеченные геймеры начинают знакомство с "особенностями" этих проектов.

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Игры от Bethesda любят по многим причинам, но даже их ярые поклонники согласятся, что одной из изюминок являются забавные ситуации, возникающие с игроком из-за разнообразных багов, которых в проектах студии всегда вдоволь.

Некоторые из ошибок даже становятся "культовыми", как вот возможность надеть ведро на голову NPC в Skyrim, чтобы с легкостью их обокрасть.

Подобным образом и машины из Fallout 4 продолжают кошмарить новоприбывших.

Пользователь Reddit под ником Worldly_Froyo_8581 поделился удивительно забавным роликом как раз на эту тему. В видео неосмотрительный геймер стоит на кузове грузовика, пытаясь убить агрессивного слепыша.

Попав в оппонента, игрок попал в соседний автомобиль, который явно очень дружил с грызуном, ведь моментально взлетел в воздух, сделал кульбит и отомстил за слепыша, раздавив нашего героя.

Смешной баг в Fallout 4 – смотреть видео

Такое "агрессивное" поведение автомобилей настолько известно среди фанатов игры, что в комментариях даже пошутили, что прохождение Fallout 4 не может считаться полноценным, если игрока хотя бы раз не убило подобным образом.