Новый мировой рекорд: геймер прошел видеоигру TES V: Skyrim за 72 минуты

Игрок в TES V: Skyrim установил новый рекорд по скоростному прохождению этой видеоигры. Геймер сумел пройти эту игру за 72 минуты, а сделал он это в категории "Glitchless Main Quest".

Мы уже неоднократно рассказывали о спидраннерах и их невероятных рекордах в различных видеоиграх. Такие геймеры всегда отличаются настойчивостью и нацеленностью на результат. Некоторые спидраннеры на идеальное прохождение тратят десятки тысяч попыток, а самые отчаянные могут делать это даже годами.

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Именно к таким геймерам можно отнести и пользователя с никнеймом nucular, который специализируется на скоростном прохождении культовой видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim. На этот раз он установил новый рекорд в категории с названием "Glitchless Main Quest". Стоит отметить, что для этого нужно пройти основной сюжет без использования различных глитчей, например, создания копий предметов или проваливания под текстуры.

Спидраннер смог сделать это за 72 минуты и 15 секунд, а самое интересное в этой ситуации то, что nucular смог побить свой же рекорд, который он установил еще в январе 2021 года. Стоит добавить, что тогда он сумел пройти Skyrim за 74 минуты и 7 секунд. Для своего рекордного прохождения он выбрал представительницу расы Альтмеров, потому что она высокая, а это влияет на скорость перемещения. Также для восстановления выносливости и других показателей nucular активно использовал систему пропуска времени и алкоголь.

Интересно, что на второе место уже успел запрыгнуть спидраннер с никнеймом TODDs_Telemedien, который установил свой рекорд только сегодня (73 минуты и 34 секунды). То есть у нового рекордсмена уже появился серьезный конкурент, пытающийся превзойти его показатель. Кстати, сам nucular уверен, что в таком стиле можно пройти Skyrim и немного быстрее. По его мнению, это рекордное прохождение вряд ли можно назвать идеальным.

Запись рекордного прохождения: видео