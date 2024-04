Общеизвестно, что геймеры любят скины, чтобы персонализировать оружие, персонажей, машины и вообще все что угодно и хвастаться этим перед оппонентами или друзьями.

Именно поэтому многопользовательские игры вроде Call of Duty Mobile предлагают на выбор огромное разнообразие этих "оболочек", чтобы каждый мог найти что-то по душе.

Каждое оружие имеет собственную анимацию "осмотра", чтобы игрок в удобный момент мог разглядеть все детали своей "обновки".

Недавно, дата-майнеры игры представили сообществу удивительный скин для пулемета MG42, которого пока нет в игре. Во время его осмотра, геймеры станут свидетелями невероятной 30-секундной кат-сцены, что будет разворачиваться на поверхности оружия.

В ней группа солдат времен Второй мировой войны находится в эпицентре зрелищной битвы. Ближе к концу анимации раздается голос, который говорит: "Мы сражаемся за будущие поколения" и появляется старое фото, посвященное памяти вымышленных бойцов.

А если этого вам было недостаточно, то оказывается, что все это действо сопровождает оригинальная мелодия, созданная легендарным композитором Гансом Циммером.

Удивительный скин в Call of Duty Mobile – смотреть видео

Уровень исполнения анимации просто свел с ума поклонников виртуальных развлечений, а многие и вовсе окрестили этот скин лучшим в истории индустрии.

Кстати, эта "оболочка" для MG42 называется The Campaign и вскоре должна стать доступной к приобретению во внутриигровом магазине Call of Duty Mobile. Как предсказывают, цена будет довольно высокой, но как мы увидели – скин того стоит.