Counter-Strike 2 установила новый рекорд популярности в Steam, но это загадка даже для Valve

Популярный бесплатный шутер Counter-Strike 2 от Valve неожиданно установил новый рекорд онлайн-активности в Steam, хотя никаких очевидных предпосылок для этого не было.

С момента релиза в сентябре 2023 года максимальное количество одновременных игроков в Counter-Strike 2 составляло 1,6 миллиона, достигнута весной 2024 года, напоминает 24 Канал.

Читайте на сайте The Blood of Dawnwalker переняет все лучшее от The Witcher 3

Однако в декабре 2024-го этот показатель превысил 1,74 миллиона, а 16 февраля 2025 года был зафиксирован новый рекорд – 1 744 015 игроков. Информацию об этом опубликовал неофициальный сервис SteamDB.

Обожаете киберспорт и все, что с ним связано? Тогда самое время подписаться на Favbet . На сайте собрано все важное – прогнозы на турниры любимых команд и результаты эпических поединков – топовые киберспортивные события ждут вас!



CS2 достигла необъяснимого всплеска популярности / Фото SteamDB

Рост популярности игры не связан с масштабными обновлениями или значимыми событиями. Второй сезон премьерного режима стартовал еще 29 января, а с момента завершения киберспортивного турнира IEM Katowice 2025 прошла неделя.

Журналисты предполагают, что увеличение активности может быть связано с торговлей на внутриигровом рынке и участием ботов.

При этом новый показатель не стал абсолютным рекордом для серии. Еще до выхода Counter-Strike 2 ее предыдущая версия, Counter-Strike: Global Offensive, в марте 2023 года собрала 1 818 773 игроков одновременно.

Смотрите также NAVI Junior квалифицировались на PGL Wallachia Season 4, обыграв основной состав Natus Vincere

Напомним, что Counter-Strike 2 полностью заменила CS:GO и работает на движке Source 2, который, по словам Valve, обеспечит игре новые возможности и контент на годы вперед.