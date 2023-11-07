NPC с искусственным интеллектом и изменение окружения: новые детали о GTA 6

В сети опубликовали очередной слив по поводу предстоящей игры Grand Theft Auto 6. Он раскрывает некоторые подробности относительно мира, в котором геймерам посчастливится провести некоторое время.

Сливы информации относительно GTA 6 не являются редким явлением. Разработчики из студии Rockstar Games реагируют на них крайне редко, так что подтвердить или опровергнуть большинство из них до выпуска практически невозможно.

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Новые данные о мире GTA 6

Наряду с системой ProceduralMotion, предусматривающей, что в игре будут динамические анимации, реагирующие на игровые условия, пользователи обнаружили пункты EmotionalLocoRequests, Expressions и Gesture. Они указывают на то, как NPC смогут демонстрировать эмоции с помощью своей системы локомоции, улучшенной мимики и тому подобное.

В меню отладки сборки Grand Theft Auto 6 также появилась дополнительная информация о продвинутом искусственном интеллекте для NPC. Например, в игре должны быть умнее, чем когда-либо животные. На это указывает функция AnimalIntelligence, а взаимодействие с дикой природой будет более глубоким.

Искусственный интеллект неигровых персонажей-людей должен стать чрезвычайно продвинутым благодаря системе AIMemory, которая предполагает, что неигровые персонажи будут запоминать действия и решения игрока, влияющие на их взаимодействие.

Одна из функций в меню также подразумевает, что NPC смогут ощущать запах игрока или других NPC. Эта функция может стать чем-то одновременно удивительным и интересным.

Меню также раскрывает систему фракций, которая может быть улучшенной версией варианта из San Andreas. Также есть информация о динамическом окружении, которое может изменяться со временем из-за действий игрока или прохождения сюжета.