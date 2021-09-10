О первом сезоне WePlay Academy League и будущих турнирах: интервью с Максимом Белоноговым

Генеральный продюсер и chief visionary officer WePlay Esports Максим Белоногов рассказал 24 каналу о первом сезоне WePlay Academy League. Он поделился информацией о формате и будущем этой лиги, а также отметил лучшую команду.

Недавно в Киеве прошел нестандартный киберспортивный турнир – WePlay Academy League, который организовал киберспортивный медиахолдинг WePlay Holding. Его отличает от остальных соревнований то, что призовой фонд в 100 тысяч долларов разыгрывали не основные составы известных команд по CS:GO, а молодежные.

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Мы побывали на LAN-финале этого соревнования, а также пообщались с генеральным продюсером и chief visionary officer WePlay Esports Максимом Белоноговым. Он рассказал нам много интересного об организации этого турнира, его участниках, а также о будущем WePlay Academy League.

Почему вы решили провести этот турнир именно в таком формате, с участием молодежных составов?

WePlay Academy League – это турнир нового формата, основной целью которого является открытие новых киберспортивных звезд. В этом соревновании приняли участие молодежные составы известных киберспортивных организаций. Последние испытывают кадровый голод, а потому набирают игроков в академии и пытаются вырастить из них топовых киберспортсменов. Мы увидели, что эта ниша вообще не занята и почти никто не фокусирует внимание на игроках второго плана. Поэтому мы решили сделать турнир с таким уровнем организации для молодежных команд, чтобы они смогли почувствовать вкус большой сцены.

Главная сцена WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

Планируете ли вы в будущем проводить турниры в таком формате?

Это был только пилотный выпуск, однако в целом этот турнир будет очень похож на франшизные лиги. У нас уже запланировано шесть полноценных сезонов WePlay Academy League, а в будущем мы планируем приглашать и другие известные команды. Представители некоторых киберспортивных организаций даже отмечали, что они планируют создать свои академии, чтобы принять участие в нашем соревновании.

То есть, по вашему мнению, формат академий будет работать в CS:GO?

Нам кажется, что да. Когда мы разрабатывали концепт этого турнира, тщательно анализировали американский спортивный рынок. Там такой формат очень популярен, местной аудитории нравятся студенческие лиги. Они смотрят их даже чаще, чем турниры, в которых соревнуются основные составы команд.

Англоязычный каст WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

Там фанаты собирают карточки разных игроков, в частности новичков. Они ищут нового Леброна Джеймса или Шакила О'Нила, хотят как можно быстрее получить его автограф, какую-нибудь карточку или NFT-токен с ним. В Америке это стало чем-то вроде религии, поэтому мы уверены, что там такой формат точно будет пользоваться спросом.

А нашей аудитории такой формат понравится?

Сейчас каждые выходные проходят различные турниры, а топовые команды почти постоянно играют друг с другом. По моему мнению, это уже немного "приелось", ты понимаешь, какой будет результат, карты и эмоции. То есть в целом почти никаких открытий, а тут – новые имена, это интересно. Считаю, этот формат лучше раскроется благодаря регулярности. После нескольких таких турниров людям станет интересно следить за игроками, их развитием или изменениями в командах. Соревнования академий – игра на длительную перспективу.

Чем отличается ваш турнир от тех, где обычно играли эти молодые игроки?

Ранее они играли только на локальных турнирах с небольшой сценой и посредственным освещением. А сейчас они работают с лучшими англоязычными и русскоязычными комментаторами и аналитиками. Мы уже сегодня даем молодежи возможность почувствовать то, что ожидает их в будущем. Они должны не только играть в CS:GO, но и участвовать в съемках, автограф-сессиях и фотосессиях. Они должны знать, что такое медиадень и каковы их обязанности.

Команда Young Ninjas на WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

По вашему мнению, кто главная звезда этого турнира? Возможно, вы можете выделить определенную команду?

Один из игроков NAVI Junior – m0NESY, но этот коллектив не попал в LAN-финал. Также хочу отметить команду mouz NXT, которая является одним из лидеров в этом сезоне, хотя вчера она проиграла Young Ninjas в матче за выход в финал. Я думаю, что сейчас они одолеют Fnatic Rising, а затем могут выиграть весь турнир (так и произошло – 24 канал).

mouz NXT – победители WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

Смотря на игру mouz NXT, сложно сказать, что выступает именно академия. Они уже играют на достаточно высоком уровне, а если дать им возможность регулярно выступать на таких турнирах, как WePlay Academy League Season 1, то в будущем они способны стать настоящими звездами CS:GO. Я уверен, что кто-то из этих игроков попадет в основной состав своей организации.

То есть команда mouz NXT должна выиграть WePlay Academy League Season 1?

Да, по моему мнению, mouz NXT может выиграть этот турнир. Если посмотреть на этих ребят, то можно увидеть, как дисциплинированно они играют. Их пульс редко поднимается до 100, они не волнуются, а спокойно следуют своей тактике. В то же время, например, у игроков с Fnatic Rising можно увидеть пульс 130–150, они играют на эмоциях. Представители mouz NXT понимают, что они делают, а потому мне кажется, что все это должно принести свои "плоды".

Поклонникам CS:GO стоит рассчитывать на то, что какая-то из этих команд "выстрелит" в ближайшее время?

Мне кажется, что да. У нас уже был турнир WePlay! Forge of Masters, который мы проводили год назад. Формат был подобный, а выиграла тогда команда AVANGAR (сейчас тот состав AVANGAR играет за Virtus.pro – 24 канал), которая сейчас считается одной из лучших в мире. Мы имеем опыт открытия молодых талантов, поэтому интересно будет посмотреть, что будет с этими коллективами через год. Я на 90% уверен, что какая-то из этих команд найдет себе новую организацию или заменит основной состав.

Молодежные команды не могут принимать участие в соревнованиях, в которых выступают основные составы. Как по вашему, может ли это повлиять на прогресс молодых игроков?

Я знаю, что в квалификациях в некоторые турниры не запрещено, чтобы играли две команды, представляющие одну организацию. Поэтому, если их уровень позволит это сделать, возможно, мы сможем увидеть такое противостояние. Или же подобную перспективную команду может просто выкупить какая-то другая организация, а ее игроки продолжат свой путь уже там.

Теоретически да, но готовы ли они прямо сейчас к чему-то такому?

Практически это действительно довольно сложно, потому что их уровень еще не тот. Особенно если речь идет об опыте выступления на LAN-турнирах, эмоциональном интеллекте, волнении или длительных паузах между играми. Матчи могут длиться от трех до семи часов. Для этого нужно иметь психологическую и физическую выдержку, уметь себя настроить, правильно распределять силы. Все это приходит с опытом, поэтому мне кажется, что сейчас молодежные составы не могут быть серьезными конкурентами топовым командам. Но через определенное количество таких турниров они смогут показать себя на высшем уровне.

Вы отмечали, что это лишь первый сезон WePlay Academy League, а когда же стартует второй? Какие команды примут участие в этом турнире?

Второй сезон стартует уже через месяц, но другой информацией пока поделиться не могу, потому ждите новостей.

WePlay Academy League Season 1 / Фото WePlay Holding

По вашему мнению, турнир удался?

Да, турнир даже превзошел наши ожидания, мы рассчитывали на меньшее количество просмотров. Сейчас это событие освещают GosuGamers и HLTV.org – представители портала даже прилетели в Киев. Также CEO одной из команд приехал сюда вместе с молодежным составом. Он был приятно удивлен организацией и качеством картинки.

Планируете ли вы в будущем проводить турниры с участием основных составов?

Да! Сейчас у нас запланировано проведение турниров по различным дисциплинам именно для основных составов киберспортивных команд. Конечно, собрать сразу несколько команд на LAN-турнир очень трудно. Это связано в основном с их насыщенным графиком, наличием соответствующей локации для офлайн-ивента, ограничениями, связанными с пандемией. Но мы делаем все, чтобы уже в ближайшее время провести турнир с участием лучших "взрослых" команд.