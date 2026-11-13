Размер GTA 6 различается в разных регионах – что затеяли Rockstar

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Игроки со всего мира обвиняют Rockstar в удалении контента из GTA 6 из-за необычной разницы в размере файлов, сообщает Dexerto.

Неужели Rockstar подвергает GTA 6 цензуре?

Фанаты серии и обычные поклонники виртуальных развлечений массово начали скачивать клиент игры размером около 210 гигабайт, чем даже вызвали глобальные проблемы с интернетом.

Однако японские геймеры обратили внимание, что их версия для консоли PlayStation 5 весит 208,725 гигабайта вместо 209,913 гигабайта, которые скачивают в США и Европе. Аналогичная ситуация произошла и на Xbox Series X|S.

Разница в размере почти в 1,2 гигабайта вызвала оживленное обсуждение в сообществе.

Журналисты издания Automaton также обнаружили, что на странице игры в японском магазине рейтинговая организация CERO присвоила GTA 6 возрастной рейтинг Z, однако не указала наличие сексуального контента.

В то же время американские и европейские регуляторы ESRB и PEGI четко указали на наличие откровенных сцен и обнаженности. Это наводит на мысль, что японцы получат игру без вышеперечисленных "эпизодов".

Релизный трейлер игры: смотрите видео

Также различия обнаружились в версиях для Австралии и Новой Зеландии.

Предполагается, что для австралийского рынка удаленный контент может касаться виртуальных азартных игр.

В этой стране действуют строгие ограничения на симуляцию казино в видеоиграх, поэтому ранее местные игроки лишились доступа к игровым автоматам в GTA Online.

Несмотря на многочисленные теории сообщества, представители Take-Two и Rockstar Games пока воздерживаются от официальных комментариев.