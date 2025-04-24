Для Oblivion Remastered уже сделали почти 300 модов

Скорость, с которой фанаты создают модификации для любимых игр, поражает. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered буквально только что вышла, а сообщество уже создало для сотни модов.

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Сразу же после релиза модераторы немедленно взялись за дело. Хотя Bethesda официально заявила, что не планирует поддерживать модификации, сообщество это не остановило. По состоянию на момент написания статьи на платформе Nexus Mods можно найти 269 модов, предназначенных специально для Oblivion Remastered, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming. Еще вчера, 23 апреля, их количество было чуть больше 100 наименований.

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Значительная часть этих модов направлена на улучшение визуальной составляющей – обновленные текстуры, изменен интерфейс в главном меню и в самой игре, улучшенное освещение и прочее. Однако есть и такие, изменяющие сам игровой процесс: добавляют быстрее поднятия уровня персонажа, уменьшают усталость, делают дешевле заклинания и вносят косметические изменения в механики. Некоторые моды влияют на окружающий мир, например уменьшение тумана и облачности, или заменяют мужских персонажей на женских, или добавляют альтернативный способ бега.

Ремастер стал настоящим хитом для Virtuos и Bethesda – только на Steam игру одновременно загрузили и запустили более 180 000 игроков. И это – посреди рабочего дня. А еще стоит помнить, что релиз охватил также Xbox и PC Game Pass.

В своем релизном анонсе Bethesda подтвердила, что Oblivion Remastered создан на движке Unreal Engine 5, что позволило достичь заметно лучшей графики и обновленного звукового сопровождения, включая перезаписанными диалогами.

Стоит отметить, что общий успех игры несколько омрачила критика – фанаты разочарованы тем, что новый DLC-квест Horse Armor, который содержится в оригинале, доступен только в делюкс-издании за дополнительную плату.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered пока доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.