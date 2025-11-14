Разработчики Battlefield 6 обещают исправить главную проблему игры

Сообщество игроков Battlefield 6 с момента запуска игры жаловалось на ряд проблем, но одна из них была особенно болезненной. Разработчики из DICE долго игнорировали отзывы, но недавно наконец признали проблему. Студия готовит изменения, которые могут существенно повлиять на игровой процесс и вернуть серии ее былое величие.

Что именно планируют изменить разработчики?

После достаточно успешного бета-тестирования и запуска, Battlefield 6 столкнулась с волной критики, особенно после обновления первого сезона. Игроков разозлило появление ярких скинов и большое количество микротранзакций, что, по их мнению, не соответствовало духу серии. Однако еще с самого начала фанаты жаловались на другую, более фундаментальную проблему – слишком малые размеры карт, которые не позволяли почувствовать тот же масштаб битв, что был в предыдущих частях. Долгое время студия DICE практически не комментировала эти замечания, хотя ведущий разработчик Дэвид Сирланд соглашался в Twitter, что игре нужны большие локации, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

Ситуация изменилась с выходом последнего обращения к сообществу. В своем блоге разработчики впервые официально признали, что слышат жалобы игроков относительно размеров карт и динамики боев. Команда отметила, что лучший Battlefield – это тот, где карты предлагают разные стили игры и постоянный экшен.

В DICE заверили в отдельном объявлении на сайте Electronic Arts, что стремление к балансу является приоритетом, и они планируют добавлять различные типы карт в будущих сезонах. Более того, уже сейчас ведется работа над новой, большей картой, которая должна появиться в следующем большом обновлении.

Разработчики также планируют вносить точечные изменения в существующие карты и режимы, а также изучать творения сообщества в режиме Portal для будущих идей.

Проблема малых карт

Эта новость стала долгожданной для фанатов, ведь если скины и микротранзакции можно просто игнорировать, то малый размер карт непосредственно влияет на игровой процесс, лишая его эпичности.

В то же время есть причина для сдержанного оптимизма: это заявление находилось в разделе "На рассмотрении", что означает отсутствие точной даты выхода новых карт.

Интересно, что ранее DICE уже пыталась решить проблему динамики боев, но довольно противоречивым способом. На большинстве карт в режиме "Прорыв" количество игроков было уменьшено с 64 до 48, писали ранее в TheGamer. Сообщество восприняло этот шаг негативно, поскольку вместо реального увеличения игрового пространства разработчики просто уменьшили количество участников битвы.