Большое обновление для STALKER 2 Heart of Chornobyl вышло и вот что оно принесло

Украинская студия GSC Game World, как и обещала, выпустила 25 июня 2025 года масштабное обновление 1.5 для постапокалиптического шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Этот патч принес с собой сотни изменений, которые коснулись искусственного интеллекта, игрового баланса, механик и даже моддинга.

Что нового в обновлении 1.5?

Полный список изменений в патче 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 насчитывает около 300 пунктов, информирует 24 Канал. Среди них – улучшение искусственного интеллекта и системы симуляции A-Life, настройки баланса, совершенствование геймплея, исправление ошибок и многое другое.

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Вот основные нововведения, которые привлекли наше внимание:

Частичная перезарядка . Теперь игроки могут перезаряжать оружие более реалистично, не тратя весь магазин.

. Теперь игроки могут перезаряжать оружие более реалистично, не тратя весь магазин. Новая аномалия . В Зоне появился водяной электрический торнадо, который добавляет еще больше опасности и разнообразия.

. В Зоне появился водяной электрический торнадо, который добавляет еще больше опасности и разнообразия. Новое оружие . В арсенал добавили пистолет Kora и винтовку Мосина, что расширяет выбор для сталкеров.

. В арсенал добавили пистолет Kora и винтовку Мосина, что расширяет выбор для сталкеров. Лутание мутантов . Игроки теперь могут собирать трофеи с мутантов для продажи, что добавляет новый способ заработка в игре.

. Игроки теперь могут собирать трофеи с мутантов для продажи, что добавляет новый способ заработка в игре. Опция "Ремонтировать все". В меню техника появилась удобная функция для ремонта всего снаряжения одним кликом.

Усовершенствования A-Life

Одним из важнейших обновлений стала расширенная система A-Life, которая теперь охватывает всю Зону. Персонажи больше не будут появляться прямо перед игроком, а система A-Life не будет респавнить NPC в поле зрения пользователя. Это делает мир игры более органичным и более глубоким, ведь Зона теперь живет своей жизнью независимо от того, где находится игрок.

Поддержка модов и технические улучшения

GSC Game World также выпустила бета-версию инструмента для моддинга Zone Kit, что открывает двери для творчества сообщества. Официальная поддержка модов реализована через Steam Workshop и mod.io, что упрощает установку и использование фанатских модификаций.

Однако разработчики предупредили, что патч 1.5 может негативно повлиять на уже установленные моды, так что стоит быть осторожными.

Кроме того, игра получила поддержку соотношений сторон 21:9 и 32:9, а также функцию автоматического определения графических настроек для оптимальной производительности.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и обратную связь, которые помогают делать игру лучше. Они также напомнили: "Зона продолжает эволюционировать и становиться лучше". Это обновление – еще один шаг к тому, чтобы сделать S.T.A.L.K.E.R. 2 еще более атмосферным и глубоким опытом. Напомним, что ранее GSC обнародовала планы развития S․T․A․L․K․E․R․ 2 Heart of Chornobyl.

Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла 20 ноября 2024 года на ПК (Steam, GOG, Microsoft Store, EGS), Xbox Series X|S и в Game Pass. За первые два дня продажи игры превысили миллион копий, а к марту 2025 года общая аудитория проекта достигла 6 миллионов игроков.