Что нового

Студия добавит глобальное освещение с трассировкой лучей и окклюзией окружающей среды (модель затенения, которая используется в трехмерной графике и позволяет добавить реалистичности изображения путем вычисления интенсивности света, доходящего до точки поверхности). Кроме того, следует ожидать на поддержку NVIDIA DLSS и AMD FSR, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rockstar Games.

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Новое обновление, которое выйдет 4 марта, также принесет все последние улучшения, представленные на консолях. Нам следует ожидать ряд новых транспортных средств и улучшения для игровых магазинов Hao's Special Works, Premium Test Rides, HSW Races и HSW Time Trails, где вы можете улучшать ваши автомобили.

Вы также получите возможность сфотографировать животных для участия в ежедневном конкурсе Wildlife Photography Challenge, возможность получить специальные преимущества для GTA Online через GTA+ Membership, несколько дополнительных предметов для начала игры в GTA Online, бесплатные игровые деньги и многое другое.

Наибольшими улучшениями в обновлении, как представляется, будут технические усовершенствования. Кроме уже упомянутых улучшений, обещают ускорение времени загрузки благодаря SSD с функцией DirectStorage, поддержку контроллеров DualSense, а также улучшенный звук с поддержкой Dolby Atmos.

Однако после запуска обновления Rockstar Games продолжит поддерживать предыдущую версию игры, позволяя тем, кто имеет оборудование, которое не соответствует новым минимальным требованиям, продолжать играть со старыми настройками.

Это также означает, что оригинальная версия GTA Online на ПК будет отдельным экземпляром, и игроки, которые останутся на этой версии, не смогут играть в сессии с игроками на обновленной версии. Игроки на ПК, желающие играть вместе, должны будут убедиться, что они играют в одну и ту же версию игры. Обе версии будут доступны всем, кто обновит игру, а те, кто покупает ее впервые, будут иметь доступ к обеим версиям.

Новые системные требования

С обновленными требованиями (которые включают обязательное наличие SSD) можно ознакомиться ниже.

Минимальные требования следующие:

Операционная система – Windows 10.

Процессор – Intel Core i7 4770/AMD FX 9590.

Память – 8 ГБ оперативной памяти.

Графика – NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 ГБ VRAM)/AMD Radeon RX 6400 (4 ГБ VRAM).

Память – 105 ГБ, нужен SSD.

Звуковая карта и аудио – 100% совместимость с DirectX 10.

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