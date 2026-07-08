17 лет фанатам Minecraft пришлось ждать появления в игре элементарной возможности присесть, но это не самая важная инновация, которую принесет следующий "дроп", сообщает minecraft.net.

Mojang выполнила многолетнюю просьбу игроков?

История Minecraft началась еще в мае 2009 года, когда появилась первая альфа-версия игры. С тех пор одной из самых частых просьб игроков к разработчикам было добавить простую, казалось бы, функцию – возможность усадить персонажа на стул или на землю.

Все это время сообщество придумывало невероятные уловки, чтобы имитировать сидение: люди прятали вагонетки внутри ступенек, использовали лодки или даже оседлали застрявших в полу свиней.

Однако теперь Mojang официально анонсировала решение этой проблемы в рамках следующего "дропа" (обновления) игры.

Одним из главных элементов будущего патча станет новый предмет – подушка (cushion). Это не просто декоративный блок, а функциональный объект, с которым игрок может взаимодействовать, чтобы сесть.

Отмечается, что подушки можно будет создавать в 16 различных цветах, что позволит гармонично вписать их в любой интерьер. Для изготовления одной подушки игрокам понадобятся три шерстяные плиты (Wool Slabs) одинакового цвета, которые нужно будет выложить в горизонтальную линию.

Подушка в игре / Фото Mojang

Помимо комфорта для дома, разработчики позаботились и об опытных путешественниках, представив еще один предмет – соломенную кровать (Straw Bed).

Это настоящая революция для тех, кто любит дальние экспедиции. Проблема обычных кроватей в Minecraft заключается в том, что сон в них автоматически меняет точку возрождения (спавна) персонажа.

Если игрок погибнет вдали от дома после ночлега в лесу, он не вернется на основную базу, а возродится в последней точке сна. Соломенная кровать позволит решить эту проблему: ее использование пропустит ночь, но не изменит точку спавна.

Правда, у новой кровати есть несколько особенностей. Во-первых, она одноразовая и разрушается сразу после сна. Во-вторых, ее невозможно использовать в Нижнем мире или Крае – попытка лечь спать там приведет к уничтожению предмета.

Рецепт крафта довольно прост – из трех блоков сена можно получить сразу четыре соломенные кровати.

Кровать в игре / Фото Mojang

Ожидается, что полноценный релиз обновления 26.40.30 состоится в третьем квартале 2026 года, но пользователи версий Bedrock Preview и Java Snapshot могут опробовать новые механики уже сейчас.

Обзор новых механик: смотрите видео