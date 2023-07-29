Обновление сайта Rockstar подкрепило слухи о выходе ремастера Red Dead Redemption

Доказательства существования ремастера Red Dead Redemption продолжают накапливаться, поскольку последнее обновление на сайте Rockstar Games просто не может указывать на что-то другое. Детальнее – в материале.

Оригинальная Red Dead Redemption, выпущенная в 2010 году, получила широкое признание критиков и игроков, но ограничилась версией для консолей.

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Cиквел 2018 года, в этот раз посетивший ПК, стал одной из лучших игр в истории и завоевал любовь миллионов геймеров, поэтому вполне понятно, что в компании задумались над возможностью перевыпустить оригинальный проект.

По крайней мере, так утверждают слухи, появившиеся относительно недавно, а теперь только усилившиеся благодаря последнему обновлению сайта Rockstar.

Итак, обновление добавило в список игр ссылку на что-то под названием "Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver) с кодом RDR1RSP.

Также это все дополнено файлом с совершенно новым логотипом игры с надписью "Rockstar Games Presents Red Dead Redemption".

Хотя официального анонса еще не было, но поклонники студии теперь уверены, что это только вопрос времени.

Также очень утешила геймеров сама фраза "Rockstar Games Presents" в логотипе.

По их мнению, это означает, что компания, скорее всего, сама работала над ремастером или возможно даже ремейком, а не отдала его на аутсорс, как это было с Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, которая после релиза подверглась жесткой критике за неудовлетворительное техническое состояние.