Обвалили рейтинг и закрыли раздел на Reddit: геймеров разозлила новая цена на Hitman 3

Релиз видеоигры Hitman 3 в Steam обернулся настоящим провалом. Дело в том, что разработчики с IO Interactive неожиданно подняли цену на игру, официально вышедшую еще год назад.

В январе 2021 года состоялся полноценный релиз долгожданной видеоигры Hitman 3. Новый проект IO Interactive вышел на всех основных платформах, правда, на PC он стал временным эксклюзивом Epic Games Store. А потому все пользователи Steam целый год ждали на релиз третьей части в этом сервисе.

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Несколько дней назад игра Hitman 3 все же вышла в фирменном магазине Valve, правда, ее релиз обернулся настоящим провалом. Дело в том, что разработчики из IO Interactive неожиданно подняли цену на свою видеоигру. Интересно, что цена внезапно выросла не только в Steam, но и в магазине Epic Games Store. Отметим, что в общем-то игра почти не изменилась, а из серьезных нововведений можно упомянуть лишь о появлении поддержки VR-систем.

К примеру, украинским пользователям Steam за базовое издание Hitman 3 нужно заплатить 1137 гривен, хотя год назад в Epic Games Store такая же версия стоила 849 гривен. Добавим, что во время последней распродажи стандартное издание игры можно было приобрести за 339 гривен (скидка в 60%).

Видеоигра Hitman 3 / Фото из магазина Steam

Важно отметить, что подобный рост цен произошел не во всех регионах. К примеру, для пользователей из США или Европы видеоигра Hitman 3 стоит одинаково в обоих сервисах – стандартные 60 долларов или евро. То есть выходит, что IO Interactive почему-то использовала региональные цены только тогда, когда игра Hitman 3 была эксклюзивом Epic Games Store.

Понятно, что многим геймерам не понравился столь необоснованный рост цен, поэтому они решили показать свое недовольство. Сначала такие поклонники разгромили рейтинг Hitman 3 в Steam, а затем они превратили раздел игры на Reddit в очень токсичное место. Завершилось все тем, что модераторы раздела даже закрыли его на некоторое время.

Добавим, что также этот проект критикуют за непонятную систему изданий и довольно серьезные проблемы с VR-режимом. Напоследок отметим, что разработчики из IO Interactive пока вообще никак не комментировали ситуацию с ростом цен.

Трейлер видеоигры Hitman 3: видео