Обвиняют в плагиате: разработчики PUBG собираются судиться с авторами Free Fire

Компания Krafton подала в суд на разработчиков Free Fire и Free Fire MAX. Она обвиняет последних в нарушении авторских прав, а также хочет закрыть их видеоигры.

На этой неделе южнокорейская компания Krafton не только изменила модель распространения популярной игры PUBG: Battlegrounds, но и решила подать в суд на Sea Limited. А если точнее, то на ее дочернее подразделение Garena, выступающее разработчиком Free Fire и Free Fire MAX.

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Стоит начать с того, что в конце декабря Krafton обратилась к руководству сразу нескольких компаний. От представителей Garena они требовали закрытия двух вышеупомянутых проектов, а от Google и Apple – остановить распространение этих видеоигр в их магазинах (Google Play и App Store). Интересно, что досталось в этой ситуации и другому сервису Google – YouTube, который должен был удалить все видео с геймплеем Free Fire и Free Fire MAX.

Трейлер видеоигры Free Fire: видео

Ни одна из этих компаний не отреагировала на требования разработчиков PUBG: Battlegrounds и PUBG Mobile, поэтому они решили податься в суд. Самое интересное в этой ситуации то, что представители Krafton собираются судиться не только с Garena, но и с Google и Apple. Правда, понятно, что основой их целью станут именно разработчики королевских битв.

Они обвиняют авторов Free Fire и Free Fire MAX в том, что те незаконно скопировали разнообразные элементы из PUBG: Battlegrounds и PUBG Mobile. По их мнению, компания Garena на таких копиях уже заработала сотни миллионов долларов. Добавим, что Krafton хочет не только закрыть эти проекты, но и получить определенную компенсацию за нарушение авторских прав.

Трейлер видеоигры PUBG: Battlegrounds: видео

Представители Krafton уже подготовили текстовый документ на 108 страниц, посвященный детальному сравнению видеоигр. Согласно их данным, разработчики из Garena скопировали общую структуру игры и игровой процесс, механику прыжков с самолета, пользовательские лобби, некоторое вооружение и внутриигровые предметы, дизайн локаций, а также цветовую гамму и текстуры.

А еще представители Krafton упомянули, что в играх Garena после победы появляется мультипликационный цыпленок. По их мнению, это прямое заимствование фразы "Winner, winner, chicken dinner", которая стала одним из символов видеоигры PUBG: Battlegrounds.

Сравнение PUBG: Battlegrounds (слева) и Free Fire (справа) / Фото из документа Krafton

Напоследок добавим, что компании Google и Apple пока никак не комментировали эти обвинения. А вот один из представителей Sea Limited считает, что они безосновательны.