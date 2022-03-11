Очередное пополнение: разработчики Angry Birds покидают российский игровой рынок

Финская студия Rovio Entertainment решила ввести и свои санкции против России и Беларуси. Ее представители сделали недоступными свои видеоигры для граждан этих стран.

С каждым днем количество компаний и студий, покидающих российский игровой рынок, только увеличивается. Вчера о своем желании выйти из него официально заявили и разработчики из финской студии Rovio Entertainment.

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Rovio Entertainment покидает российский рынок

Соответствующее заявление ее представители разместили в своем официальном твиттере. Они отметили, что резко осуждают вторжение российских войск на территорию нашей страны. А также добавили, что солидарны с народом Украины и полностью поддерживают его.

Они указали, что останавливают распространение своих видеоигр на территории России, а также еще и Беларуси. Представители Rovio Entertainment написали, что уже удалили свои видеоигры из местных Google Play и Apple App Store.

Они уже заблокировали любые внутриигровые транзакции в своих видеоиграх для граждан России и Беларуси. Также известно, что последним не будут доступны все будущие обновления ее проектов. Представители Rovio Entertainment еще отметили, что предоставляют все свое игровое рекламное пространство в Украине, России и Беларуси разнообразным гуманитарным организациям.

Возможно, следующие

, что финская студия Rovio Entertainment является разработчиком таких проектов: Angry Birds, Amazing Alex, Bad Piggies и The Croods.

Похоже, что покидать российский видеоигровой рынок собираются и студии The Creative Assembly и Sports Interactive. Официальной информации пока нет, но местные геймеры уже начали жаловаться на то, что некоторые видеоигры недоступны в этом регионе.

Мы воспользовались порталом SteamDB и заметили, что у некоторых их игр отсутствуют цены в российском регионе. Например, на Football Manager 2022 и несколько проектов из серии Total War: WARHAMMER. Почему так произошло точно неизвестно, а потому лучше дождаться какой-то официальной информации.

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