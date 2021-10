Официальный сайт "упал": Rockstar Games анонсировала ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas

Компания Rockstar Games официально анонсировала специальное издание с названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. В его состав войдут ремастеры классической трилогии, а релиз должен состояться в этом году.

Слухи о ремастерах сразу нескольких частей из серии Grand Theft Auto появлялись в сети неоднократно. А несколько дней назад, датамайнеры, нашли почти официальное подтверждение этой информации. Если вкратце, то в Rockstar Games Launcher они отыскали упоминания об этих проектах, а также показали, как будут выглядеть обновленные логотипы, экраны загрузки и игровые достижения.

Подробнее Почти официально: датамайнеры нашли данные о трилогии ремастеров GTA в файлах Rockstar Launcher

Правда, официальное подтверждение всей этой информации геймеры получили только сейчас. Компания Rockstar Games в своих социальных сетях и на официальном сайте, который даже "упал" на некоторое время, представила специальное издание под названием Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. В его состав войдут ремастеры GTA III, Vice City и San Andreas. В целом информации об этом проекте очень мало, хотя уже известно, что обновленные видеоигры получат графические и геймплейные улучшения. Также разработчики пообещали, что сохранят дух и атмосферу оригинальных игр.

Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition должен состояться до конца этого года на все основные платформы: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Цену и точную дату выхода представители этой компании пока не называли, правда, известный инсайдер Том Хендерсон уже написал, что релиз запланирован на 11 ноября. Также разработчики из Rockstar Games отметили, что в 2022 году это специальное издание должно выйти на iOS и Android.

Известно, что компания Rockstar Games планирует поделиться более подробной информацией об этом переиздании уже в ближайшее время. Также стоит отметить, что оригинальные версии GTA III, Vice City и San Andreas могут исчезнуть из различных магазинов уже на следующей неделе.

Официальный тизер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: видео