Офіційний сайт "впав": Rockstar Games анонсувала ремастери GTA III, Vice City та San Andreas

Компанія Rockstar Games офіційно анонсувала спеціальне видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. До його складу ввійдуть ремастери класичної трилогії, а реліз має відбутися вже цього року.

Чутки про ремастери одразу кількох частин з серії Grand Theft Auto з'являлися в мережі неодноразово. А кілька днів тому, датамайнери, знайшли майже офіційне підтвердження цієї інформації. Якщо коротко, то в Rockstar Games Launcher вони відшукали згадки про ці проєкти, а також показали, який вигляд матимуть оновлені логотипи, екрани завантажень та ігрові досягнення.

Щоправда, офіційне підтвердження всієї цієї інформації геймери отримали лише зараз. Компанія Rockstar Games у своїх соціальних мережах та на офіційному сайті, який навіть "впав" на деякий час, представила спеціальне видання з назвою Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. До його складу ввійдуть ремастери GTA III, Vice City та San Andreas. Загалом інформації про цей проєкт дуже мало, хоча вже відомо, що оновлені відеоігри отримають графічні та геймплейні покращення. Також розробники пообіцяли, що збережуть дух та атмосферу оригінальних ігор.

Реліз Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition має відбутися до кінця цього року на всі основні платформи: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. Ціну та точну дату виходу представники цієї компанії поки не називали, щоправда, відомий інсайдер Том Хендерсон вже написав, що реліз заплановано на 11 листопада. Також розробники з Rockstar Games відзначили, що у 2022 році це спеціальне видання має вийти на iOS та Android.

Відомо, що компанія Rockstar Games планує поділитися детальнішою інформацією про це перевидання вже найближчим часом. Також варто відзначити, що оригінальні версії GTA III, Vice City та San Andreas можуть зникнути з різноманітних крамниць вже наступного тижня.

Офіційний тизер Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: відео