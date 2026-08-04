Последний шанс взять популярную игру: Steam скоро удалит бесплатную игру с рейтингом 91%

У игроков остаются считанные часы, чтобы бесплатно получить динамичный экшен-рогалик в Steam, пока он навсегда не исчезнет из продажи на платформе.

Несмотря на высокие оценки и поддержку сообщества, разработчики ANTENNA GAMES решили удалить свой проект из магазина Valve уже 4 августа 2026 года, сообщает 24 Канал.

Почему успешную игру убирают из доступа?

Студия пояснила, что игра Ogre Chambers DX больше не соответствует их внутренним стандартам качества. Хотя проект был выпущен в марте 2023 года, за это время команда значительно усовершенствовала свои навыки и выпустила ряд других успешных инди-игр.

Ogre Chambers DX – это пиксельный шутер в жанре bullet hell, где игрок управляет космическим кораблем в сражениях против орд пришельцев. Главная особенность игры заключается в арене, которая постоянно трансформируется во время боя, меняя доступные зоны и пути для маневров.

Игрокам доступны семь уникальных кораблей и множество случайных улучшений, что делает каждое прохождение особенным. Интересной механикой является возможность конвертировать неиспользованные очки здоровья в дополнительные апгрейды, что добавляет стратегической глубины.

Проект привлек внимание публики и получил хорошие отзывы с рейтингом рецензий "очень одобрительные", где 91 % обзоров положительные.

Скриншот из игры / Фото Steam

Это хорошая игра для любителей рогалайтов. Гринд ради таблицы лидеров просто вызывает зависимость,

– прокомментировал один из пользователей Steam.

Пользователи, которые успеют добавить игру в свою коллекцию, смогут запускать ее даже после удаления страницы из магазина.

Между тем разработчики уже выпустили сиквел под названием Ogre Chambers 2222.

Она вышла 8 июня 2026 года и уже получила впечатляющие 96% положительных отзывов.

Трейлер сиквела: смотрите видео

В отличие от оригинала, вторая часть платная и стоит 130 гривен, однако до 6 августа на нее действует скидка в 25%.