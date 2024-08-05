Этот браузер – лучший для игр и киберспорта, и вот почему

Игровая индустрия – это многомиллиардный рынок, который приносит прибыль не только через прямые продажи игр. Учитывая это, неудивительно, что существует немало компаний, которые создают особые версии своих программ специально для геймеров и киберспортсменов. Одна из таких – Opera, которой принадлежит одноименный браузер.

Что такое Opera GX

Браузер Opera для геймеров называется Opera GX. Он построен на основе стандартного продукта Opera One, но с особым вниманием "к мелочам", как утверждает сама компания родом из Норвегии.

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Компания считает, что свой геймерский псевдоним браузер оправдывает благодаря бесчисленному количеству пользовательских дополнений и значительной кастомизации. Две основные функции – это возможность ограничить количество необходимой браузеру вычислительной мощности (чтобы не перегружать компьютер) и пропускную способность канала, чтобы соединение оставалось стабильным во время игры в интернете.



Панель контроля ресурсов в браузере Opera GX / Фото Opera

Несмотря на то, что GX разработан для геймеров, он также присматривается к миру киберспорта. Поскольку бизнес-модели киберспорта неразрывно связаны со стримингом, Opera сотрудничает с киберспортивной организацией Moist Esports, которая занимается стримингом. Поэтому в наборе функций есть те, которые должны улучшить опыт фанатов киберспорта – независимо от того, или вы просто зритель турнира, или ведете прямые трансляции как блогер, или даже играете лично.

Компания также говорит, что Opera GX будет идеальным компаньоном для тех, кто хочет сделать себе имя в конкурентном игровом сообществе с помощью стриминга, поскольку браузер интегрирован с такими производителями оборудования, как Asus и MSI, а это означает плавную безошибочную работу на их железе.

Особое внимание к конфиденциальности и безопасности

Поскольку Opera является норвежской компанией, она должна придерживаться многих правил, касающихся конфиденциальности. Именно поэтому при настройке пользователей спрашивают, хотят ли они сохранить все свои данные анонимными. Компания не зарабатывает на продаже данных пользователей, как, например, это делают соцсети, чтобы монетизировать свои сервисы.

Браузер также имеет функции для стримеров, которые помогут им избежать предупреждений о нарушении авторских прав во время прямых эфиров, а также удалить все данные поиска, чтобы предотвратить вывод любой личной информации на экран во время демонстрации экрана.

Создание собственных игр

Многих может удивить то, что Opera GX – это также место, где люди могут сделать первые шаги в создании игр, а не просто играть в них. В 2021 году Opera приобрела Yoyo Games, авторов GameMaker Studio 2, игрового движка для создания 2D-игр.

GameMaker теперь бесплатный и интегрирован в Opera GX. То, что создают пользователи, также можно бесплатно публиковать на платформе GX. Лучшие работы также освещаются в рекомендациях GX, разделе, посвященном предложениям игр.

Дизайн

Компания постаралась также и над дизайном. Он выполнен в типично-геймерском стиле, с имитацией неонового свечения, грубыми срезами и углами, соответствующими цветами и другими элементами. Это может понравиться далеко не каждому, ведь такое оформление может отвлекать и в целом быть не по вкусу широкому кругу пользователей. Однако в нем есть своя эстетика, которая многим придется по душе.