Отчет PornHub за 2021 год показал самые популярные запросы, связанные с видеоиграми

Портал PornHub уже традиционно опубликовал списки самых популярных запросов на сайте за уходящий год. Кого искали геймеры и с каких консолей смотрели ролики чаще всего – узнайте в материале.

Гегемон своей сферы – портал PornHub, как и каждый год, опубликовал свежий отчет об активности пользователей, в котором, кроме всего прочего, можно найти самые популярные поисковые запросы в 2021 году. Как оказалось, геймеры не стояли в стороне от такого важного дела и в списке нашлось место для героев и героинь видеоигр.

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Какую видеоигру ищут чаще всего?

Вот уже второй год подряд самой популярной видеоигрой по запросам на PornHub остается королевская битва Fortnite. На вторую строчку в этом году сумела подняться Minecraft, а самый большой рост за год продемонстрировала неоднозначная Cyberpunk 2077, продвинувшаяся на целых 9 позиций вверх и ворвавшаяся в топ 20.

Видеоигры по популярности запросов

Среди абсолютных новичков, впервые попавших в рейтинг: Brawl Stars, Five Nights at Freddy's и Genshin Impact.

"Самый популярный" видеоигровой персонаж

Что касается популярности отдельно взятых персоналий, то первое место занял безоговорочный секс-символ мира видеоигр – расхитительница гробниц Лара Крофт.

Следом за ней разместилась Дива, которая вот уже 6 лет подряд является самой популярной героиней соревновательного шутера Overwatch. Тройку призеров, неожиданно для нас, замыкает итальянский водопроводчик Марио. В первую пятерку также вошли Джилл Валентайн из франшизы Resident Evil и Принцесса Пич (вероятно ее ищут вместе с Марио).

Самые популярные видеоигровые персоналии на PornHub

Война консолей продолжается и здесь

Хотя наибольший трафик PornHub получает от мобильных устройств, также свою долю вносят и геймеры, знающие, что игровые консоли предназначены не только для игр, но могут пригодиться и для другого вида времяпровождения наедине.

Владельцы PlayStation в лидерах по трафику с игровых консолей

Следовательно, больше всех такой возможностью пользуются владельцы PlayStation, на втором месте, с солидным отставанием от них, расположились консоли Xbox. Совсем мало геймеров используют для просмотра роликов на PornHub свои портативные приставки типа PS Vita и Nintendo.