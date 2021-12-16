Звіт PornHub за 2021 рік показав найпопулярніші запити пов'язані з відеоіграми

Портал PornHub вже традиційно опублікував списки найпопулярніших запитів на сайті за рік, що минає. Кого шукали геймери та з яких консолей дивилися ролики найчастіше – дізнайтеся у матеріалі.

Гегемон своєї сфери – портал PornHub, як і кожного року, опублікував свіженький звіт про активність користувачів у якому, окрім всього іншого, можна знайти найпопулярніші пошукові запити у 2021 році. Як виявилося, геймери не стояли осторонь такої важливої справи й у списку знайшлося місце для героїв та героїнь відеоігор.

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Яку відеогру шукають найчастіше?

Ось уже другий рік поспіль найпопулярнішою відеогрою за запитами на PornHub залишається королівська битва Fortnite. На другу сходинку цьогоріч спромоглася піднятися Minecraft, а найбільший ріст за рік продемонструвала неоднозначна Cyberpunk 2077, яка просунулася на цілих 9 позицій вгору та увірвалася в топ 20.

Відеоігри за популярністю запитів

Серед абсолютних новачків, що вперше потрапили до рейтингу: Brawl Stars, Five Nights at Freddy's та Genshin Impact.

"Найпопулярніший" відеоігровий персонаж

Що стосується популярності окремо взятих персоналій, то перше місце посіла беззаперечний секс-символ світу відеоігор – розкрадачка гробниць Лара Крофт.

Слідом за нею розмістила Діва, яка ось уже 6 років поспіль є найпопулярнішою героїнею змагального шутера Overwatch. Трійку призерів, неочікувано для нас, замикає італійський водопровідник Маріо. До першої п'ятірки також увійшли Джилл Валентайн із франшизи Resident Evil та Принцеса Піч (ймовірно її шукають разом із Маріо).

Найпопулярніші відеоігрові персоналії на PornHub

Війна консолей продовжується і тут

Хоча найбільший трафік PornHub отримує від мобільних пристроїв, також свою частку вносять і геймери, які знають, що ігрові консолі призначені не тільки для ігор, але можуть стати при нагоді й для іншого виду проведення часу наодинці.

Власники PlayStation в лідерах за трафіком з ігрових консолей

Відтак, найбільше такою можливістю користуються власники PlayStation, на другому місці, з солідним відставанням від них, розташувалися консолі Xbox. Зовсім мало геймерів використовують для перегляду роликів на PornHub свої портативні приставки на кшталт PS Vita та Nintendo.