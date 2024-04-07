Среди геймеров набирает популярность жуткая теория о крестьянах из Minecraft

Интересное наблюдение одного из игроков Minecraft породило жуткую теорию о происхождении неигровых персонажей из игры – так называемых крестьян.

Несмотря на статус песочницы, Майнкрафт – это игра, которая имеет достаточно глубокий лор, связанный прежде всего с теориями, которые сами игроки создали за годы существования проекта.

Важно PIN-UP Foundation помог эвакуировать в Германию 28 украинцев

Недавно пользователь Reddit под ником LuShree добавил к истории игры собственную теорию, согласно которой крестьяне из игры являются грибами.

Такое предположение игрок подкрепил изображением, которое показало голову NPC и грибное рагу где, как оказалось, практически идентичные текстуры.

Интересная теория из Minecraft / Фото с Reddit

Поклонники игры в комментариях поддержали странное предположение автора и даже дополнили его своими наблюдениями.

Один из них, например, заявил, что это объясняет почему в его мире крестьяне иногда внезапно исчезают, а затем появляются через некоторое время внутри глубоких пещер.

Другой пользователь Reddit отметил, что в эту теорию хорошо "ложится" то, что крестьяне имеют длинные большие головы, подозрительно похожие на ножку гриба, у которого срезана верхушка, что также объясняет, почему они лысые.

Конечно, это происхождение NPC не является официальным и выглядит довольно противоречиво, однако точно стоит существования как некой "местной" легенды.