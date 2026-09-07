Этот амбициозный проект выглядит как игра, опередившая свое время и даже, возможно, заложившая основы популярного сегодня жанра, сообщает Gamerant.

Секреты гигантского архива Valve

Масштабная утечка файлов платформы Steam объемом примерно 12 терабайт, охватывающая период 2003-2013 годов, содержит огромное количество интересных прототипов, тестовых версий и непубличных материалов.

Последним ярким открытием стал анонсированный онлайн-хоррор от шведских разработчиков Fatshark, известных по экшенам Warhammer: Vermintide и Warhammer 40,000: Darktide.

Они создавали хоррор под кодовым названием "Depot 42151", основанный на культовой серии фильмов ужасов "Крик".

Архив с проектом удалось раздобыть пользователю социальной сети X под псевдонимом Roly Poly Reaper. Энтузиаст даже сумел настроить многопользовательскую игру через интернет и опробовать игру.

Кадры из геймплея демонстрируют классический игровой процесс: группа выживших пытается сбежать с локации, а другой игрок в роли легендарного маньяка Призрачное лицо охотится на них.

Материалы из игры: смотрите видео

Главная особенность находки заключается в том, что авторы создавали игру примерно в феврале 2011 года – за два месяца до премьеры фильма "Крик 4". Это означает, что Fatshark разрабатывала асимметричный хоррор за пять лет до выхода Dead by Daylight и за шесть лет до появления Friday the 13th: The Game, которые используют ту же основу игрового процесса.

На момент выпуска этих игр идея противостояния одного сильного убийцы и группы выживших выглядела настоящей революцией, поэтому "Depot 42151" значительно опередила свое время.

Однако анализ структуры файлов и наличие папок с названиями "Scream_Pitch" и "Screampitch_inside" указывают на то, что игра так и не получила "зеленого света". Скорее всего, Fatshark создала лишь интерактивное демо для демонстрации правообладателям, но лицензию студия так и не получила.

Очень жаль, ведь неизвестно, как бы сейчас выглядел жанр многопользовательских хорроров, если бы релиз все же состоялся.