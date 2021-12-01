Ответ Rockstar Games: блогер показал свою версию GTA V для консолей нового поколения

Интересной работой поделился в сети популярный блогер с никнеймом INTER. Он показал свою версию GTA V для консолей нового поколения, которая очень понравилась геймерам.

Наверное, все геймеры знают, что уже в следующем году должен состояться релиз версии Grand Theft Auto V для консолей нового поколения (PS5 и Xbox Series). Правда, геймерам не очень понравилась эта версия видеоигры, а дебютный трейлер этого проекта просто "утонул" в дизлайках и отрицательных отзывах.

Подробнее Настоящая катастрофа: геймеры "разгромили" трейлер GTA V для консолей нового поколения

Если вкратце, то поклонники этой серии раскритиковали разработчиков за отсутствие существенных изменений. Тогда они отмечали, что обновленная версия GTA V почти ничем не отличается от стандартной. Исправить такой неприятный недостаток попробовал блогер с никнеймом INTER, а такая попытка очень понравилась пользователям сети. Запись этого энтузиаста уже собрала более 3 миллионов просмотров, 75 тысяч лайков и почти 5 тысяч комментариев.

Итак, этот известный блогер захотел осовременить эту популярную видеоигру, а также показать, как еще могла бы выглядеть версия GTA V для консолей нового поколения. Понятно, что ни один подобный проект не может обойтись без использования разнообразных модификаций. Не стал исключением и этот, правда, автор не поделился полным списком использованных модов. В описании видео упоминаются только следующие модификации: QuantV, NaturalVision Evolved и Lively World Expansion. А эффект трассировки лучей блогер смог сымитировать с помощью собственного пресета.

Стоит отметить, что его версия игры GTA V выглядит действительно реалистично, правда, вряд ли можно говорить о полноценном фотореализме. Пользователи сети хвалят блогера, а особенно они отмечают работу с освещением, отражениями, а также внимание энтузиаста к различным деталям. По мнению многих геймеров, именно так должна выглядеть версия GTA V для консолей нового поколения.

Как выглядит его версия GTA V: видео