Рынок скинов для CS2 понемногу восстанавливается, но эксперты ждут еще большего краха

Рынок внутриигровых предметов в Counter-Strike 2, который оценивается в миллиарды долларов, пережил настоящую встряску после недавнего обновления. Цены на виртуальные предметы, в частности на редкие ножи, резко упали, но впоследствии начали медленно стабилизироваться. Однако это равновесие может оказаться временным, а игроков, вероятно, ждет новая, еще более мощная волна изменений.

Что не так с рынком скинов?

Недавнее обновление от 22 октября кардинально изменило правила игры на рынке скинов в Counter-Strike 2. Разработчики добавили новую механику, которая позволила игрокам обменивать пять скинов высокого качества Covert на значительно более редкий предмет – нож или перчатки. Ранее эти предметы можно было получить почти исключительно из кейсов, что делало их чрезвычайно ценными из-за низкого шанса выпадения. Новая же система значительно упростила их получение, что мгновенно повлияло на их редкость и стоимость материалов, из которых крафтятся ножи, пишет 24 Канал со ссылкой на Dust2.

Как это начиналось Обновление Counter-Strike 2 обвалило рынок скинов на 2 миллиарда долларов

Реакция рынка была молниеносной и разрушительной. По данным аналитического портала Pricempire.com, всего за 38 часов после выхода обновления общая капитализация рынка скинов CS2 упала вдвое. Если до обновления ее оценивали примерно в 6 миллиардов долларов, то после него эта цифра обвалилась до 3 миллиардов. Больше всего пострадали именно ножи, которые ранее считались одним из самых стабильных и дорогих активов в игре. Падение их редкости вызвало панические продажи среди инвесторов и коллекционеров, которые боялись потерять свои вложения.

В течение следующих дней ситуация несколько стабилизировалась. Рынку удалось частично восстановиться, и его капитализация поднялась до отметки в более 4 миллиардов долларов, по данным Hotspawn. Казалось бы, худшее уже позади, но эксперты предупреждают о возможной второй волне обвала.

Почему может произойти новый обвал?

Проблема заключается в том, что все ножи, полученные с помощью новой системы обмена, имели недельное ограничение на продажу и обмен. И вот этот срок подходит к концу.

Вскоре первая огромная партия этих "крафтовых" ножей станет доступной для продажи на рынке Steam. Хотя точное количество неизвестно, можно с уверенностью сказать, что речь идет о тысячах новых предметов, которые одновременно появятся в продаже. Согласно базовым законам спроса и предложения, такой резкий наплыв товара неизбежно приведет к очередному падению цен. Предложение значительно превысит спрос, заставляя продавцов снижать стоимость, чтобы конкурировать между собой.

Смотрите также Коллекционер скинов Counter-Strike 2 потерял более миллиона долларов – его заблокировала Valve

Не только ножи

Это может также повлиять и на другие сегменты рынка. Например, цены на Covert-скины, которые резко выросли после обновления из-за спроса на них для крафта, также могут упасть. Ведь если ножи станут намного дешевле и доступнее для прямой покупки, игрокам будет выгоднее просто купить готовый нож, чем рисковать, тратя пять дорогих скинов на его создание.

Для инвесторов, которые вложили тысячи долларов в свои игровые инвентари, последняя неделя была чрезвычайно напряженной, и похоже, что в ближайшее время ситуация только усложнится.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!