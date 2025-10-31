Ринок скінів для CS2 потроху відновлюється, але експерти чекають ще більшого краху

Ринок внутрішньоігрових предметів у Counter-Strike 2, який оцінюється в мільярди доларів, пережив справжній струс після нещодавнього оновлення. Ціни на віртуальні предмети, зокрема на рідкісні ножі, різко впали, але згодом почали повільно стабілізуватися. Однак ця рівновага може виявитися тимчасовою, а гравців, імовірно, чекає нова, ще потужніша хвиля змін.

Що не так із ринком скінів?

Нещодавнє оновлення від 22 жовтня кардинально змінило правила гри на ринку скінів у Counter-Strike 2. Розробники додали нову механіку, яка дозволила гравцям обмінювати п'ять скінів найвищої якості Covert на значно рідкісніший предмет – ніж або рукавички. Раніше ці предмети можна було отримати майже виключно з кейсів, що робило їх надзвичайно цінними через низький шанс випадіння. Нова ж система значно спростила їхнє отримання, що миттєво вплинуло на їхню рідкість та вартість матеріалів, з яких крафтяться ножі, пише 24 Канал з посиланням на Dust2.

Як це починалося Оновлення Counter-Strike 2 обвалило ринок скінів на 2 мільярди доларів

Реакція ринку була блискавичною та руйнівною. За даними аналітичного порталу Pricempire.com, усього за 38 годин після виходу оновлення загальна капіталізація ринку скінів CS2 впала вдвічі. Якщо до оновлення її оцінювали приблизно в 6 мільярдів доларів, то після нього ця цифра обвалилася до 3 мільярдів. Найбільше постраждали саме ножі, які раніше вважалися одним з найстабільніших і найдорожчих активів у грі. Падіння їхньої рідкісності спричинило панічні продажі серед інвесторів та колекціонерів, які боялися втратити свої вкладення.

Протягом наступних днів ситуація дещо стабілізувалася. Ринку вдалося частково відновитися, і його капіталізація піднялася до позначки у понад 4 мільярди доларів, за даними Hotspawn. Здавалося б, найгірше вже позаду, але експерти попереджають про можливу другу хвилю обвалу.

Чому може статися новий обвал?

Проблема полягає в тому, що всі ножі, отримані за допомогою нової системи обміну, мали тижневе обмеження на продаж та обмін. І ось цей термін добігає кінця.​

Незабаром перша величезна партія цих "крафтових" ножів стане доступною для продажу на ринку Steam. Хоча точна кількість невідома, можна з упевненістю сказати, що йдеться про тисячі нових предметів, які одночасно з'являться у продажу. Згідно з базовими законами попиту та пропозиції, такий різкий наплив товару неминуче призведе до чергового падіння цін. Пропозиція значно перевищить попит, змушуючи продавців знижувати вартість, щоб конкурувати між собою.

Дивіться також Колекціонер скінів Counter-Strike 2 втратив понад мільйон доларів – його заблокувала Valve

Не лише ножі

Це може також вплинути й на інші сегменти ринку. Наприклад, ціни на Covert-скіни, які різко зросли після оновлення через попит на них для крафту, також можуть упасти. Адже якщо ножі стануть набагато дешевшими та доступнішими для прямої покупки, гравцям буде вигідніше просто купити готовий ніж, аніж ризикувати, витрачаючи п'ять дорогих скінів на його створення.

Для інвесторів, які вклали тисячі доларів у свої ігрові інвентарі, останній тиждень був надзвичайно напруженим, і схоже, що найближчим часом ситуація лише ускладниться.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!